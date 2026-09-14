0-4. La pegada del Eibar en la primera parte tumba al Celta Fortuna

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Vigo, 14 sep (EFE).- La SD Eibar dormirá en puestos de ascenso directo tras sumar su cuarta victoria consecutiva frente al Celta Fortuna, al que destrozó con una brutal pegada en la primera parte.

El filial celeste trató de imponer su juego en el inicio, pero la eficacia del rival lo dejó sin respuesta: tres disparos a puerta y tres goles en apenas 20 minutos evidenciaron la fragilidad defensiva del equipo de Fredi Álvarez, que a la media hora retiró del campo al exazulgrana Alexis Olmedo para reforzar la medular con el paraguayo Hugo Cuenca.

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El primero llegó a los nueve minutos con un disparo de Magunazelaia. Apenas cuatro después, un disparo cruzado de Adu Ares lo desvió el joven Anxo a su propia portería. El filial del Celta era un coladero en defensa y Alexis Olmedo acabó matando su equipo al regalarle el tercero a Jon Guruzeta, que firmaría su doblete antes del descanso.

El equipo celeste intentó meterse en el partido con algún disparo lejano, pero fue el Eibar el que disfrutó de otra gran ocasión para firmar la manita. Lo evitó Coke Carrillo con una espectacular mano.

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El entrenador gallego agitó su once en el intermedio con la entrada del portugués Vlad Silva y Pablo Gavián. Su equipo se lanzó a tumba abierta por el gol lo metiera en el partido, y lo rozó en el minuto 63 con un remate de Álvaro Marín que se marchó alto.

El dominio era celeste, pero el Eibar tampoco sufría demasiado. Con un bloque muy compacto supo contener a los eléctricos atacantes del Celta, especialmente al joven Vladimir Silva, que se mostró muy incisivo en su debut.

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Ficha técnica:

0 - Celta Fortuna: Coke Carrillo; Alexis Olmedo (Cuenca, min.31), Ribes (Meixús, min.69), Anxo; Milla (Pablo Gavián, min.46), Capde, Mateo Sobral (Vladimir Silva, min.46), Joel López; Óscar Marcos, Ángel Arcos y Álvaro Marín (Somuah, min.68).

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4 - SD Eibar: Magunagoitia; Cubero (Pejiño, min.66), Arana, Elgezabal, Arbilla; Aleix Garrido, Mada; Adu Ares (Álvaro Rodríguez, min.46), Magunazelaia (Iván Gil, min.60), Jon Guruzeta (Gift, min.87); Bautista (Martón, min.60).

Goles: 0-1, min.9: Magunazelaia. 0-2, min.13: Adu Ares. 0-3, min.20: Jon Guruzeta. 0-4, min.43: Jon Guruzeta.

Árbitra: Miguel Ángel Pérez. (comité madrileño). Expulsó al entrenador gallego Fredi Álvarez (min.54) por protestar. Además, amonestó a Milla (34), Capde (min.52) y Meixús (min.79) por parte del Celta Fortuna, y a Adu Ares (min.17), Cubero (min.62), Elgezabal (min.65) y Arbilla (min.81) por parte del Eibar.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Balaídos. EFE

Dmg/jl