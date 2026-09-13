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La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al clan de los Kutayni por financiar presuntamente filiales de Al Qaeda

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La Audiencia Nacional iniciará este lunes el juicio contra diez miembros del clan de los Kutayni por presuntamente enviar fondos y material a organizaciones vinculadas con Al Qaeda y sus filiales en Siria entre los años 2013 y 2019.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía apunta que los hechos investigados son constitutivos del presunto delito de financiación del terrorismo y pide para ellos penas que van de los cinco a seis años de prisión, así como multas de hasta 37.200 euros.

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Recuerda que ese clan es originario de la región siria de Idlib, considerada desde mediados del año 2017 feudo de la filial de Al Qaeda, y que movilizaron recursos y materiales en Siria, concretamente en las regiones de Hama e Idlib.

El Ministerio Público indica, asimismo, que los acusados movilizaron esos recursos a Siria para varias milicias de Al Qaeda, una de ellas liderada por Manaf Kutayni, hermano del acusado Fares Kutayni. Y que en 2017 la filial de Al-Qaeda en Siria, Jabhat Fatah al Sham, y otras cuatro facciones se reunificaron bajo el nombre de Hayat Tahrir al Sham (HTS).

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LA 'HAWALA' PARA LA TRANSMISIÓN DE FONDOS

Para transmitir esos fondos a Siria --explica la Fiscalía-- usaban la 'hawala', un sistema de transferencias de capital entre dos zonas geográficas en el que no se produce movimiento efectivo de dinero, y que se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura, denominados hawaladores..

Explica, además, que los fondos recaudados fueron enviados entre 2013 y 2019 a regiones controladas territorialmente por la filial siria de Al Qaeda.

Por otro lado, indica que también enviaron supuestamente maquinaria industrial y camiones a través de varios negocios relacionados con la compraventa de vehículos, así como ambulancias y material sanitario a través de una ONG, aunque estos últimos no consta que llegaran a organización terrorista, precisa.

El Ministerio Público recuerda que la causa se reabrió en 2018 tras la solicitud formulada por medio de oficio de la Comisaría General de Información y ante las noticias de un inminente regreso de Human Kutayni --otro de los encausados--, de quien se afirmaba que se encontraba condenado en Siria por pertenencia a organización terrorista y por su relación con un atentado terrorista perpetrado en septiembre de 2008 en Damasco, Siria, que dejó 17 muertos.

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