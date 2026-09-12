Un herido grave y dos leves por agresión con arma blanca en una vivienda de Madrid

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Madrid, 12 sep (EFE).- Un joven de 18 años resultó herido grave y otros dos leves tras producirse este viernes por la noche una agresión con arma blanca en una vivienda de la calle Enrique Velasco, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, informó el 112 de la Comunidad de Madrid.

El herido de mayor gravedad fue estabilizado y evacuado al Hospital 12 de Octubre por efectivos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112) con heridas incisas en un muslo un brazo y un traumatismo craneoencefálico, detalló esta misma fuente.

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Efectivos del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR) atendieron y evacuaron a los otros dos heridos, ambos varones, al Hospital 12 de Octubre y al Gregorio Marañón, respectivamente.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. EFE