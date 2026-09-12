Un detenido por la muerte de un hombre tras una discusión en Las Cabezas (Sevilla)

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Sevilla, 12 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor en un homicidio ocurrido alrededor de las 6:00 horas de este sábado en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), que se produjo, tras una discusión entre tres personas.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se habrían iniciado con una discusión entre dos personas y una tercera, que posteriormente derivó en una reyerta.

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Esta última persona habría accedido a un vehículo e intentado atropellar a las otras dos. Mientras una de ellas consiguió esquivar el vehículo, la otra fue alcanzada y falleció en el mismo lugar de los hechos.

El conductor del vehículo, presunto autor de los hechos, ha sido ya detenido y se le atribuye un presunto delito de homicidio doloso.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lebrija se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos. EFE

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