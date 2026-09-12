Shelton jugará la final de Nueva York contra Zverev tras derrotar a Tiafoe

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Nueva York, 11 sep (EFE).- El estadounidense Ben Shelton derrotó este viernes a su compatriota Frances Tiafoe en el Abierto de Estados Unidos y se clasificó para su primera final de un 'grande', que disputará el domingo ante el alemán Alexander Zverev.

Shelton, el verdugo de Carlos Alcaraz en cuartos de final, superó a Tiafoe, tras ceder el primer set, por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 17 minutos. EFE

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