Espana agencias

Pau Gasol: “Espero que sea un gran día para nuestra selección”

Guardar

Berlín, 12 sep (EFE).- El legendario exbaloncestista español Pau Gasol expresó este sábado su deseo de "que sea un gran día" para la selección femenina, que se mide a Estados Unidos en semifinales del Mundial de Berlín, y consideró que existe "la posibilidad" de que ‘La Familia’ se lleve la victoria ante las favoritas, lo que supondría “un éxito para el baloncesto internacional”.

“Tenemos un equipo con jugadoras muy especiales, con muy buena química, muy bien dirigidas y, en un momento especial, con mucha ilusión”, explicó en declaraciones a EFE en Berlín previas a la disputa de la semifinal el exjugador, que reiteró que la victoria ante el ‘Dream Team’ estadounidense es una “posibilidad que existe”.

PUBLICIDAD

El reto no es fácil, la selección estadounidense lleva desde septiembre de 2006 sin perder un partido. Una fecha, hace 20 años, en la que las norteamericanas cayeron por última vez curiosamente también en una semifinal de la Copa del Mundo.

Gasol, que ganó el título mundial con la selección española en Japón 2006, además de dos medallas olímpicas de plata y una de bronce, se presentó de sorpresa el viernes en el entrenamiento del conjunto de Miguel Méndez para desear ánimos a las jugadoras y se le vio charlando de forma individual con algunas de ellas, como las jóvenes estrellas Awa Fam e Iyana Martín.

PUBLICIDAD

Al respecto, comentó que las vio “muy centradas” y que son “conscientes del momento, de la oportunidad que tienen”.

Precisamente, el catalán, ganador de dos anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers, sabe lo que es hacer historia en aquel torneo de Saitama, en el que terminó siendo el MVP del torneo, pese a no disputar la final, ya que cayó lesionado en las semifinales contra Argentina.

El de esta noche en el Berlín Arena (20.00 hora local) se trata de uno de los partidos más importantes en la historia del baloncesto español por el rival y por el escenario.

“Si España hace un buen partido, si siguen haciendo su juego como lo están haciendo tanto en ataque como en defensa y, a las americanas no les sale un buen partido, tenemos opción”, concluyó.

Históricamente, las distancias con el ‘Team USA’ siempre han sido siderales, pero la selección española, que tiene una plata y dos bronces mundiales, afronta este partido con la convicción de poder pelear de tú a tú a las norteamericanas, algo sobre lo que el campeón del mundo también reflexionó.

“Cada año las distancias se han acortado más y el baloncesto está creciendo de una forma importante y no hay ese clásico dominio americano”, afirmó el también presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI). EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Las asociaciones cuestionan que la medida limite de forma inmediata el derecho de sufragio de más de 408 mil españoles

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Capturan en Valencia y Almería imágenes de uno de los fenómenos atmosféricos más extraños del cielo: ¿qué son los ‘duendes rojos’?

Estos breves destellos pueden aparecer durante la noche, por encima de tormentas fuertes y alejadas

Capturan en Valencia y Almería imágenes de uno de los fenómenos atmosféricos más extraños del cielo: ¿qué son los ‘duendes rojos’?

Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes

La directora del Centro Europeo de Excelencia para Combatir las Amenazas Híbridas señala similitudes con las tácticas de desinformación de Moscú, mientras la Unión Europea y el Ejecutivo de Sánchez insisten en que no hay pruebas concluyentes de autoría y que solo “sacaron provecho”

Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes

Estas son las novias de los pilotos de Fórmula 1: de Kim Kardashian con Hamilton a la historia de amor de Melissa Jiménez con Fernando Alonso

Madrid se convierte este domingo en el epicentro absoluto del automovilismo con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1

Estas son las novias de los pilotos de Fórmula 1: de Kim Kardashian con Hamilton a la historia de amor de Melissa Jiménez con Fernando Alonso

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

45.000 manifestantes salen a la calle en Barcelona para reclamar la independencia en una Diada marcada por el auge de Aliança Catalana y que se ha saldado con 18 detenidos

La nueva norma de la DGT que entra en vigor este 1 de octubre: afecta al comportamiento en los atascos

Ceuta, el expediente de un “ataque híbrido” sin autor confirmado: qué haría falta para confirmar si Marruecos estuvo detrás o no

La Justicia retira a una madre separada el uso exclusivo de la vivienda familiar porque vivía con su hija en casa de los abuelos

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

Antes de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Madring, un piloto español intentó conquistar la Fórmula 1 y tuvo una trágica muerte en carrera

Antes de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Madring, un piloto español intentó conquistar la Fórmula 1 y tuvo una trágica muerte en carrera

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente