Pau Gasol: “Espero que sea un gran día para nuestra selección”

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Berlín, 12 sep (EFE).- El legendario exbaloncestista español Pau Gasol expresó este sábado su deseo de "que sea un gran día" para la selección femenina, que se mide a Estados Unidos en semifinales del Mundial de Berlín, y consideró que existe "la posibilidad" de que ‘La Familia’ se lleve la victoria ante las favoritas, lo que supondría “un éxito para el baloncesto internacional”.

“Tenemos un equipo con jugadoras muy especiales, con muy buena química, muy bien dirigidas y, en un momento especial, con mucha ilusión”, explicó en declaraciones a EFE en Berlín previas a la disputa de la semifinal el exjugador, que reiteró que la victoria ante el ‘Dream Team’ estadounidense es una “posibilidad que existe”.

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El reto no es fácil, la selección estadounidense lleva desde septiembre de 2006 sin perder un partido. Una fecha, hace 20 años, en la que las norteamericanas cayeron por última vez curiosamente también en una semifinal de la Copa del Mundo.

Gasol, que ganó el título mundial con la selección española en Japón 2006, además de dos medallas olímpicas de plata y una de bronce, se presentó de sorpresa el viernes en el entrenamiento del conjunto de Miguel Méndez para desear ánimos a las jugadoras y se le vio charlando de forma individual con algunas de ellas, como las jóvenes estrellas Awa Fam e Iyana Martín.

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Al respecto, comentó que las vio “muy centradas” y que son “conscientes del momento, de la oportunidad que tienen”.

Precisamente, el catalán, ganador de dos anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers, sabe lo que es hacer historia en aquel torneo de Saitama, en el que terminó siendo el MVP del torneo, pese a no disputar la final, ya que cayó lesionado en las semifinales contra Argentina.

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El de esta noche en el Berlín Arena (20.00 hora local) se trata de uno de los partidos más importantes en la historia del baloncesto español por el rival y por el escenario.

“Si España hace un buen partido, si siguen haciendo su juego como lo están haciendo tanto en ataque como en defensa y, a las americanas no les sale un buen partido, tenemos opción”, concluyó.

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Históricamente, las distancias con el ‘Team USA’ siempre han sido siderales, pero la selección española, que tiene una plata y dos bronces mundiales, afronta este partido con la convicción de poder pelear de tú a tú a las norteamericanas, algo sobre lo que el campeón del mundo también reflexionó.

“Cada año las distancias se han acortado más y el baloncesto está creciendo de una forma importante y no hay ese clásico dominio americano”, afirmó el también presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI). EFE

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(vídeo)