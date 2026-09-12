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Muere Carles Solà, exrector de la UAB y conseller del govern tripartito de Maragall

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Barcelona, 12 sep (EFE).- Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y conseller de Universidades del gobierno de la Generalitat liderado por Pasqual Maragall, ha fallecido a los 80 años en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), según ha informado la universidad barcelonesa.

Carles Solà i Ferrando nació en Xàtiva (Valencia) y se licenció y doctoró en ciencias químicas en la Universitat de València antes de desarrollar su carrera académica en la UAB, a la que accedió en 1977 como catedrático de química técnica.

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Más tarde impulsó la creación de un departamento de ingeniería química y los estudios de grado en biotecnología, pioneros en el estado, y de los que fue profesor hasta su jubilación, en 2016.

En 1994 fue elegido rector de la UAB, cargo que ejerció hasta el año 2002.

Durante su mandato, se crearon nuevos centros académicos y de investigación, como la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Doctorado y Formación Continua o el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, y la universidad inició el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

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Fue además uno de los impulsores de la Associació Catalana d'Universitats Públiques y de la Xarxa Vives d'Universitats, que agrupa a 21 universidades de territorios de habla catalana. 

También fue presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 1996 y 1998. 

Muy implicado con el catalanismo, Solà formó parte del Govern tripartito de Pasqual Maragall entre 2003 y 2006 tras ser propuesto como titular de Universidades por el entonces líder de ERC Josep Lluís Carod-Rovira.

Solà se convirtió así en el primer conseller valenciano de la Generalitat de Cataluña.

Tras conocer su muerte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado su pésame a familiares y amigos y ha destacado su "compromiso con Cataluña, con la universidad y con el servicio público".

"Un legado de rigor y una vida entera dedicada a mejorar nuestro país", ha destacado el president en su mensaje en redes sociales.

También el ex presidente catalán Pere Aragonès ha resaltado en otro mensaje en las redes: "Fue un hombre de ciencia, comprometido con el país entero, que quería justo y libre".

Asimismo, desde ERC han recordado que, estando al frente del Departament de Universidades, lideró propuestas en el ámbito de la financiación del mundo universitario "como un nuevo modelo de financiación universitaria de carácter descentralizador" y la creación de un Fondo Territorial específico para apoyar a las universidades ubicadas fuera del área metropolitana de Barcelona.

Igualmente, Acció Cultural del País Valencià ha lamentado "profundamente" la muerte de Carles Solà, "un valencianista comprometido con la cultura, la lengua y el país", y ha recordado que formó parte de la Junta de la entidad, "participando activamente en el trabajo colectivo de la organización".

Desde la UAB, su actual rector, Javier Lafuente, ha lamentado la "noticia muy triste" del fallecimiento y ha querido recordar el "apoyo" que le brindó al llegar a la institución académica.

Lafuente ha resumido sus cualidades en cuatro palabras: "maestro, luz, brújula y compañero".

"Para mí, Solà ha sido el rector más importante en la historia de esta universidad aún joven, que en ocho años de su mandato dio un salto cualitativo enorme", ha concluido el rector. EFE

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