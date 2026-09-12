La provincia de Cádiz, la única en aviso por vientos de 80 km/h y fenómenos costeros

Madrid, 12 sep (EFE).- Andalucía es este sábado la única comunidad autónoma de España con áreas en aviso meteorológico de nivel amarillo (peligro para ciertas actividades) ante la previsión de vientos de hasta 80 km/h y fenómenos costeros en la provincia de Cádiz.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado en su web que en algunas zonas de esa provincia andaluza se esperan durante jornada rachas máximas de hasta 70 km/h, como en zonas de la campiña gaditana, donde además se prevé que sople un viento de Levante.
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También en el Litoral gaditano se registrará viento de Levante de 50 a 61 km/h (con fuerza 7) al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar.
El organismo meteorológico alerta asimismo de que en puntos del Estrecho estos vientos alcanzarán rachas máximas de hasta 80 km/h y se registrarán además fenómenos costeros. EFE
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