Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida visitan y dan una vuelta a Madring

Guardar

Madrid, 12 sep (EFE).- Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, acudieron este sábado, antes de los terceros y últimos entrenamientos libres de Fórmula 1, al circuito de Madring, que se estrena este fin de semana como casa del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El circuito semiurbano, de 5,4 kilómetros y 22 curvas, construido en Ifema y Valdebebas, cumplió con los plazos previstos y se estrena este 2026, recogiendo el testigo del Circuit de Barcelona-Catalunya como sede del Gran Premio de España.

PUBLICIDAD

Un trazado que tanto Ayuso como Almeida pudieron testear de cerca, ya que dieron una vuelta en el coche de seguridad. “He estado a punto de marearme”, reconoció el alcalde de Madrid.

“He estado a punto de marearme. El piloto ha apretado un poquito… en alguna curva ha pasado de 180 a 80 kilómetros por hora y ha estado complicada la cosa”, bromeó en Dazn.

PUBLICIDAD

“El pitlane es una realidad. Acabo de dar una vuelta en el coche de seguridad y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Hemos trabajado muy duro para llegar aquí, toca disfrutar. Es una oportunidad para todos de disfrutar”, ponderó Almeida mientras recorría el ‘pitlane’ -calle de boxes- y antes de visitar el garaje del piloto español Carlos Sainz (Williams).

Ambos recibieron una réplica del casco especial con motivo del GP de España de Carlos Sainz, emulando uno de sus primeros cascos, en 2005 cuando pilotaba en karting. Este se lo entregó Sainz padre, ya que su hijo ultimaba detalles para subirse al monoplaza de cara a los últimos libres para preparar la clasificación que arrancará a las 16.00 horas CEST (-2 GMT).

PUBLICIDAD

En el reconocimiento al circuito de Madring estuvo acompañado por Ignacio Fernández, director de la Fundación RACE, de Relaciones Institucionales y del Circuito de Madrid Jarama-RACE. EFE

(foto)