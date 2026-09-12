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El puerto de Tarifa, cerrado por el temporal de levante en el Estrecho

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Algeciras (Cádiz), 12 sep (EFE).- El puerto de Tarifa permanece cerrado este sábado desde las doce del mediodía debido al temporal de levante en el estrecho de Gibraltar, según ha indicado la instalación portuaria a través de la red social X.

Las salidas entre Tarifa y Tánger han sido canceladas en su totalidad hasta que mejore la climatología. El puerto tarifeño recuerda que, ante esta circunstancia, existe la alternativa de llegar a Tánger Med desde Algeciras, cuyo puerto está funcionando por el momento con normalidad tanto con Tánger Med como con Ceuta.

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El temporal de levante llega en el último fin de semana de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que concluirá el próximo 15 de septiembre tras su puesta en marcha el pasado 15 de junio. EFE

erv/vg/sgb

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