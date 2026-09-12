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Boca ganó con un Ángel Romero estelar y el primer gol de Enner Valencia

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Buenos Aires, 11 sep (EFE).- En uno de los tres encuentros que marcó el comienzo de la novena jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino, Boca Juniors derrotó con autoridad por 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera.

Una actuación estelar del paraguayo Ángel Romero, autor de un doblete, y el estreno goleador en el Xeneize del ecuatoriano Enner Valencia, le permitieron a Boca sumar un éxito que lo sube a la quinta posición de la Zona A.

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De esta manera, Boca ya podrá pensar en el encuentro del martes próximo en el estadio Morumbí para definir con São Paulo la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego del triunfo 1-0 como local en la ida.

En los restantes partidos de este viernes, Newell’s Old Boys rescató en el último suspiro un empate 1-1 como local ante Vélez Sarsfield, mientras que Defensa y Justicia se impuso por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza para que el ‘Halcón’ y el ‘Fortín’ queden compartiendo la primera posición del grupo A con 17 unidades.

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Este sábado la novena jornada continuará con cuatro partidos y un destacado: la visita de River Plate al Atlético Tucumán, mientras que el domingo el programa de cinco encuentros presenta el clásico Independiente-San Lorenzo y el cruce de Huracán-Racing Club. EFE

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