Rels B reúne a miles de personas a los pies de la Catedral de Palma: "Mallorca, te amo"

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Carmen Ramon Iglesias

Palma, 11 sep (EFE).- El cantante mallorquín Rels B ha jugado este viernes en casa ante miles de personas que han abarrotado el Parc de la Mar de Palma, a los pies de la Catedral, para arropar al artista un día antes de su nombramiento como Hijo Predilecto de la isla: "Mallorca, te amo".

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Con la catedral de Palma iluminada como telón de fondo, Daniel Heredia, nombre real del artista, ha salido al escenario puntual como un reloj suizo, a las 21.30 horas, para reencontrarse con el calor del público de su isla, a la que ha dirigido multitud de mensajes de cariño durante las casi dos horas que ha durado el concierto.

"Mallorca, buenas noches", han sido algunas de sus primeras palabras antes de arrancar una noche que, desde el principio, ha dejado claro que iba a ser muy especial para él. "Estoy en un sueño (...) Que viva la música, que viva el arte", ha dicho emocionado.

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El cantante ha reconocido que siempre regresa a Mallorca cuando necesita "parar un poco", sobre todo después de un último año en el que se ha recorrido medio mundo cantando.

Tras arrancar con 'Afrolova', el mallorquín ha recuperado algunos de los temas que le acompañaron antes de convertirse en una de las figuras españolas de la música urbana con mayor proyección internacional.

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Ha sonado 'Tienes el don', una canción que ha recordado que grabó en la Serra de Tramuntana de Mallorca y con la que ha apelado a sus seguidores más veteranos: "Esto es muy antiguo, ¿alguien se acuerda?".

"Muchas gracias, Mallorca", ha repetido en varias ocasiones el cantante palmesano, con la bandera de la isla en la mano y ante la respuesta de un público entregado y mayoritariamente joven, al que ha definido como "el mejor del mundo".

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Sobre el escenario, ha recordado los paseos que dio frente a la Catedral sin imaginar que algún día conseguiría congregar allí a miles de personas con su música. "Muchos paseos por aquí, por el Parc de la Mar, sin imaginar esta locura", ha confesado.

Uno de los momentos más especiales de la noche ha llegado con 'La prisión'. Antes de interpretarla, ha advertido a los asistentes de que posiblemente estaba a punto de vivir uno de los mejores momentos de su vida.

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Rels B también ha reivindicado sus raíces. "Mi canción favorita ahora se llama 'Que todo siga igual... o que vaya mejor'. Es un himno a nuestras islas, a la noche de San Juan. Al Mediterráneo", ha declarado en una noche en la que se ha dirigido reiteradamente a los poco más de 40.000 asistentes como su "familia".

Este concierto llega apenas dos meses después de que reuniera a decenas de miles de personas en el estadio Metropolitano de Madrid para cerrar su gira mundial 'A New Star World Tour'.

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Además, la actuación de este viernes tiene un significado especial para Rels B porque se produce apenas unas horas antes de que el Consell de Mallorca le conceda oficialmente una de las máximas distinciones de la institución.

El artista será nombrado este sábado Hijo Predilecto de Mallorca en el acto institucional de Honores y Distinciones con motivo de la Diada, como reconocimiento a una de las figuras mallorquinas con mayor proyección internacional.

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Con el calor de su público más leal, Rels B ha regresado a casa en uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera, con millones de oyentes mensuales en Spotify y después de haber llenado escenarios en los últimos años tanto en Europa como en América Latina. EFE

(Foto) (Vídeo)