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Polémica por una alusión de Ramón Cotarelo al islam en un acto de la Diada en Ripoll

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Barcelona, 12 sep (EFE).- Unas palabras del politólogo y escritor madrileño Ramón Cotarelo sobre el islam, en el acto de la Diada del 11 de septiembre en Ripoll (Girona), han desatado la polémica y han generado acusaciones de "xenofobia", hasta el punto de que el gobierno municipal de Sílvia Orriols ha tenido que desmarcarse.

El Ayuntamiento de Ripoll, encabezado por la líder de Aliança Catalana, ha organizado este viernes su acto institucional de la Diada en el Monasterio de Santa Maria, en el que ha intervenido la alcaldesa, aunque previamente ha sido invitado a pronunciar una glosa Ramón Cotarelo, que en los últimos tiempos se había ido aproximando a las tesis de Sílvia Orriols.

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Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de la polémica intervención de Cotarelo y han difundido una alusión al islam: "O nos convertimos al islam y vivimos como ciudadanos de segunda, pagando impuestos, o hacemos la guerra y, por descontado, por lo que a ellos respecta, son derrotados".

Posteriormente, ERC Ripoll ha emitido un comunicado en el que "lamenta profundamente el uso partidista que ha hecho Aliança Catalana del acto de la Diada" y afirma que lo ocurrido con la glosa de Cotarelo ha causado "vergüenza e indignación".

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"Solo ha azuzado el odio e incluso ha promovido recuperar el servicio militar para hacer una guerra contra personas de otras confesiones religiosas. Totalitarismo en estado puro, reforzando el discurso xenófobo de Aliança Catalana. Además, ha cargado contra el papa de Roma por haber pedido respeto por todas las religiones", añade el comunicado de ERC Ripoll.

Tal ha sido el revuelo causado por la glosa de Cotarelo que incluso el Ayuntamiento de Ripoll, que lo había contratado para el acto de la Diada, ha publicado un comunicado para remarcar que "no conocía previamente" el contenido del discurso y que "se le dio plena libertad para preparar su intervención".

"Las reflexiones expresadas durante su parlamento son, por lo tanto, opiniones propias del glosador y no un discurso consensuado previamente con la institución. Lamentamos que el contenido de la intervención no se haya ceñido estrictamente a la reivindicación de la Diada", añade el texto del consistorio que lidera Orriols.

El propio Cotarelo ha salido al paso de la polémica desde la red social X: "Como no tengo tiempo de responder al aluvión de ataques personales, solo dos cosas: 1) No he cobrado nada en Ripoll. Ni en ninguna parte, ni en TV3, ni en la radio, cuando he hablado en Cataluña. Nunca. 2) Si alguien quiere saber lo que he dicho en Ripoll, pedid que se suba el video entero a las redes".

Cotarelo ha negado en X que haya alentado una "guerra" al islam: "Lo que he dicho es que, según el islam, o nos sometemos o nos harán la guerra". EFE

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