Pepelu: "No está siendo fácil"

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Sevilla, 11 sep (EFE).- El centrocampista del Valencia José Luis Vayá 'Pepepu' reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado tras la derrota ante el Sevilla (1-0) y admitió "no está siendo fácil" y que tanto el vestuario como la afición están afectados por una dinámica negativa, aunque aseguró que el conjunto valencianista saldrá adelante.

"Son varios partidos en los que no nos están saliendo las cosas. Hemos intentado cambiar la situación, pero los detalles nos están destrozando. Hoy ha sido el balón parado. Saldremos adelante", señaló Pepelu en declaraciones a DAZN.

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El jugador valencianista reconoció también el cansancio de la afición y apuntó al próximo encuentro como una oportunidad para reaccionar. "La gente está cansada. La única solución que hay es salir a ganar el martes", afirmó.

Pepelu explicó que el vestuario está "fastidiado" por la situación, pero apeló a la unidad para tratar de revertirla. "Somos nosotros los que tenemos que cambiar la situación. Tenemos que estar juntos. Vamos a intentar levantar el vestuario", indicó.

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El centrocampista consideró que el mejor mensaje que pueden trasladar a sus seguidores pasa por los resultados. "A la gente hay que decirle poco. Siempre nos dan, entiendo que estén cansados. La mejor manera de salir de esta situación es ganando partido", subrayó. EFE

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