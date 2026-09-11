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Ocho detenidos por desorden público en disturbios durante la Diada en Barcelona

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Barcelona, 11 sep (EFE).- Ocho personas han sido detenidas por delitos de desorden público en los incidentes registrados en Barcelona con motivo de la celebración este viernes de la Diada Nacional de Cataluña.

Los Mossos han informado de que, desde las ocho de la noche, esos incidentes se han recrudecido en la zona del paseo de Sant Joan y Ronda de Sant Pere, donde manifestantes antifascistas han quemado contenedores mientras un grupo que estaba parado ante la línea policial ha realizado lanzamiento de objetos a los agentes.

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Los incidentes, que proseguían en la zona pasadas las nueve de la noche con la quema de contenedores, ha llevado a los agentes antidisturbios de los Mossos a cargar contra algunos manifestantes "para garantizar el orden público y que los Bomberos de Barcelona pudieran apagar" los fuegos provocados.

Los disturbios habidos esta Diada han comenzado a media tarde en Barcelona en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, donde los Mossos han cargado para evitar el enfrentamiento directo entre manifestantes neonazis y antifascistas.

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La organización ultra Núcleo Nacional había convocado para este viernes, Diada Nacional de Cataluña, una concentración con el lema "Catalanidad es Hispanidad" ante el monumento a Verdaguer, hasta donde se ha desplazado un millar de manifestantes antifascistas convocados por la Organización Juvenil Socialista (OJS).

Según han informado fuentes de los Mossos, la policía catalana ha establecido en el entorno de la plaza un nutrido dispositivo "para garantizar la seguridad de dos movilizaciones de carácter antagónico y evitar incidentes entre los diferentes grupos" en la zona.

Fuentes de la Guardia Urbana de Barcelona han indicado a EFE que en esa zona se han concentrado esta tarde unas 1.500 personas de diferente signo político.

Durante la tarde, han indicado las mismas fuentes, "diversos grupos de manifestantes han intentado acceder al entorno" de la plaza y "superar las líneas policiales", que se habían establecido para proteger la zona del monumento en la que estaban concentrados los seguidores de Núcleo Nacional.

"Los efectivos desplegados han impedido el acceso en diferentes puntos del dispositivo con el objetivo de mantener la separación entre los dos colectivos y evitar posibles enfrentamientos", han precisado los Mossos.

La policía puntualiza que "en alguna de estas intervenciones se ha hecho uso puntual de la defensa para contener los intentos de sobrepasar la línea policial y garantizar la seguridad de los agentes y del resto de personas presentes".

Los simpatizantes de Núcleo Nacional han abandonado finalmente la zona del monumento a Verdaguer, pero los incidentes han seguido entonces en el paseo de Sant Joan.

Entretanto, otro grupo de activistas de la OJS se ha dirigido a la plaza de Catalunya, donde había acabado una manifestación convocada por la ANC con motivo de la Diada, entre cuyos asistentes se encontraba la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols.

Fuentes de los Mossos han explicado a EFE que los efectivos antidisturbios desplegados en la plaza "han protegido a la diputada Orriols" ante los intentos de los manifestantes antifascistas de sobrepasar, también aquí, la línea policial.

Anoche, tres personas fueron detenidas por los Mossos en el Fossar de les Moreres de Barcelona, donde la policía tuvo que actuar para evitar enfrentamientos entre militantes de la izquierda independentista y de Aliança Catalana. El juez de guardia de Barcelona los ha dejado hoy en libertad con cargos. EFE

(Foto)

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