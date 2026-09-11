Juan Iglesias califica de "una sensación increíble" marcar el gol de la victoria

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Sevilla, 11 sep (EFE).- El defensa del Sevilla Juan Iglesias, autor del gol que dio la victoria a su equipo ante el Valencia (1-0), calificó de "una sensación increíble" marcar un tanto decisivo y destacó el trabajo realizado por el conjunto sevillista para sumar tres puntos que le permiten alcanzar los diez en las cinco primeras jornadas.

"Estábamos haciendo un gran partido. Ha sido la guinda del pastel al esfuerzo del otro día -empate (1-1) en el campo del Espanyol-. Un gran trabajo del equipo", señaló Iglesias en declaraciones a DAZN tras el encuentro.

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El lateral también se mostró satisfecho con su adaptación al Sevilla desde su llegada y con el ambiente dentro del vestuario. "La adaptación ha sido inmejorable. Vivir esto todos los días es una maravilla. Muy contento por la adaptación y por la familia que estamos creando", afirmó.

Juan Iglesias puso además en valor el inicio de campeonato del equipo, aunque advirtió de la dificultad de la competición. "Ganar es muy complicado. Hoy nos ha costado mucho. Hay que dar valor a estos diez puntos. Es una Liga muy larga y competida», explicó.

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"Esta es la línea que hay que seguir, no conformarnos y debemos ir partido a partido", dijo el defensa sevillista. EFE

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