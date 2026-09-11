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Jackson Martínez vuelve del retiro tras seis años para jugar con el Independiente Medellín

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Bogotá, 11 sep (EFE).- El delantero Jackson Martínez volverá del retiro tras seis años y a sus 39 años jugará con Deportivo Independiente Medellín (DIM), inicialmente, hasta diciembre, informó este viernes el club colombiano.

"El Equipo del Pueblo S.A. informa el regreso de Jackson Martínez, uno de los grandes referentes en la historia del Deportivo Independiente Medellín y uno de los máximos goleadores de nuestra institución", anunció el club en un comunicado sobre el delantero, que se había retirado en diciembre de 2020.

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Su carrera se vino a menos cuando sufrió una seria lesión de tobillo entre 2015 y 2016, por lo que nunca pudo recuperar su mejor nivel.

"Desde mi lesión de tobillo entre el año 2015/2016 comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables este deporte que tanto me apasiona y aunque regresé a las canchas después de dos años fue muy difícil desempeñarme como lo anhelaba", expresó el delantero, nacido el 3 de octubre de 1986 en el municipio de Quibdó, capital del selvático departamento del Chocó, cuando anunció su retiro.

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Martínez debutó en Independiente Medellín en 2005 y allí anotó 44 goles que lo llevaron a ser ídolo de 'el Poderoso', con el que ganó el título del torneo Clausura de 2009 y fue el máximo artillero del semestre con 18.

Del club colombiano pasó en 2009 al extinto Jaguares de Chiapas, donde estuvo tres años y anotó 36 goles que lo catapultaron al Oporto portugués, que señaló en sus redes sociales que el estadio do Dragao no se olvida de uno de sus goleadores.

Para la temporada 2015/2016, Martínez fue fichado por el Atlético de Madrid, donde solo estuvo seis meses y anotó 3 goles en los 23 partidos que jugó, y de ahí partió al Guangzhou Evergrande de la Superliga china.

Martínez únicamente anotó cuatro goles en los 16 partidos que disputó entre liga y copa, además de sufrir constantes lesiones que lo apartaron de los terrenos de juego y lo privaron de mantener un ritmo óptimo de competición.

El 1 de marzo de 2018, el club chino y los agentes del jugador decidieron rescindir su contrato debido a que el colombiano llevaba todo el curso sin disputar ni un solo minuto, todo ello debido a una lesión en el tobillo que le impidió jugar durante más de 18 meses.

En 2018, el artillero fichó por el Portimonense, de la primera división de Portugal, donde estuvo hasta mediados de este año y marcó su último gol como profesional el 21 de noviembre de 2020 en la derrota por 2-4 de su equipo contra el Sporting de Lisboa.

"Su regreso representa mucho más que la llegada de un jugador. Es el regreso de un referente que dejó una huella imborrable en nuestra institución y que, después de construir una destacada carrera internacional, vuelve a vestir de rojo para seguir escribiendo su historia con el DIM", agregó el club colombiano en un comunicado. EFE

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