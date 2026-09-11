Hoy será noticia. Sábado, 12 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El conflicto de Ceuta vive una jornada más mientras se preparan centros de acogida y se insiste en su devolución

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Ceuta (EFE).- El Gobierno central continúa habilitando en la ciudad de Ceuta nuevas parcelas para la acogida de los migrantes que permanecen en las calles, mientras el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas insiste en la devolución de todos ellos a Marruecos y advierte sobre el aumento de los delitos y la inseguridad.

El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, presentó este viernes su dimisión tras insistir en que sí trasladó los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el mismo 29 de julio, un día antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad, a diferencia de lo que afirmó su superior.

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PARTIDOS PODEMOS

Irene Montero presenta su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Madrid (EFE).- La número dos de Podemos, Irene Montero, va a oficializar este sábado en un acto del partido su voluntad de liderar en las próximas elecciones generales una candidatura de izquierdas "lo más amplia posible" y presentará los ejes de su programa, con la vivienda como una de las grandes prioridades.

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Montero aprovechará el acto en Madrid, bajo el nombre de 'Paz, casa, trabajo', para avanzar con un proyecto de candidatura que ya anunció hace más de un año, durante otro encuentro del partido celebrado en abril de 2025. Además, la actual eurodiputada de Podemos presentará el sábado los principales ejes de su candidatura para las generales con cinco prioridades: precios justos para la vivienda, trabajar menos para vivir mejor, bajar el coste de la vida, defender la paz y luchar contra la emergencia climática.

AIRBUS HUELGA

UGT, CGT y ÚTIL marcharán desde Getafe hasta Industria por la huelga en Airbus

Madrid (EFE).- Los tres sindicatos convocantes de la huelga indefinida en Airbus, UGT, CGT y ÚTIL, marcharán este sábado desde las puertas del centro de trabajo en Getafe hasta el Ministerio de Industria para exigir mejoras laborales y sociales en la compañía aeroespacial.

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Los sindicatos del comité de huelga han mantenido esta protesta a pesar de que el propio comité aseguró este martes que "pausaría" el conflicto -pero no la huelga- ante los resultados "tan ajustados" de la votación de la plantilla, realizada tras la propuesta de entendimiento alcanzada el pasado viernes entre Airbus y los colectivos CCOO, SIPA y ATP y en la que votaron unos 3.000 empleados.

MODA DESFILE

El paseo de las Estrellas de l'Alfàs se viste de moda este sábado con 'Sorolla, mar y luz'

l'Alfàs del Pi (Alicante) (EFE).- El paseo de las Estrellas de l'Alfàs del Pi se viste de moda este sábado con el desfile 'Sorolla, mar y luz' de la firma valenciana Cache Croche de la diseñadora Alba García.

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A partir de las 19.30 horas y con acceso gratuito, esta iniciativa se enmarca dentro de la programación del 38 Festival de Cine de l’Alfàs ya que se el desfile se pospuso al coincidir con el Mundial de Fútbol, el pasado mes de julio. El festival de cine ha querido incorporar en esta edición la moda como una nueva manifestación artística y cultural dentro de su programación, reivindicando su estrecha relación con disciplinas como la pintura, la fotografía y, especialmente, el cine.

EL TIEMPO

Este sábado soplarán vientos fuertes en el Estrecho y Canarias mientras suben las máximas

Madrid (EFE).- Se mantiene la estabilidad este sábado, que soplará viento fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho, puntos de la provincia de Cádiz y Canarias; habrá temperaturas máximas en aumento en el noroeste, el Ebro, Andalucía y Extremadura y noches tropicales en el litoral mediterráneo sur, bajo Guadalquivir e islas.

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La Agencia Estatal de Meteorología prevé que se mantenga la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, a excepción de regiones del sureste peninsular, noroeste y alto Ebro, donde se darán intervalos nubosos. Habrá posibilidad de alguna llovizna en el Estrecho y Melilla y algún chubasco aislado en puntos de litoral catalán; también se esperan bancos de niebla matinales en zonas de interior de los tercios norte y este peninsulares.

EFE

fp