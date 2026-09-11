Hallado el cuerpo sin vida de una persona en Algeciras (Cádiz)

Madrid, 12 sep (EFE).- El cuerpo sin vida de una persona fue hallado este viernes por la tarde flotando entre dos pantalanes, en las inmediaciones de la calle Varadero de Algeciras (Cádiz), informó el 112 de Andalucía.
Emergencias recibió el aviso minutos antes de las 18:30 horas y movilizó a la Autoridad Portuaria, a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como a Cruz Roja y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, señaló esta misma fuente en un comunicado en el que no facilitó más datos sobre la persona fallecida.
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En el lugar de los hechos, los agentes de la Benemérita confirmaron el fallecimiento de la persona. EFE
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