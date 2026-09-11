Españoles Cachón y Rozada son evacuados en helicóptero tras accidente en el Rally de Chile

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Santiago de Chile, 11 sep (EFE).- Alejandro Cachón y su copiloto, Borja Rozada, sufrieron este viernes un accidente durante la primera jornada del Rally de Chile, que se desarrolla en la Región de Biobío, y la organización informó que ambos "responden y están siendo evaluados".

Ambos corredores, que disputan la segunda categoría (WRC2) de la competición con un Toyota GR Yaris, debieron ser evacuados en helicóptero al final del tramo de Hualqui 2, tras el incidente para ser llevados a un hospital local para revisiones médicas.

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Los organizadores de la carrera comunicaron que "ambos miembros de la tripulación responden y están siendo evaluados actualmente por el equipo médico", según reseñó la prensa chilena.

Cachón participa por primera vez en la prueba chilena, mientras que Rozada había competido en 2023.

La pareja española compite en Biobío, luego de haberlo hecho en la etapa anterior en Paraguay, únicas dos pruebas del calendario que se corren en Sudamérica, y llegaron con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos para meterse en la lucha por la parte alta de la clasificación.

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A la espera de más información sobre los pilotos, la prueba se reanudará para finalizar los primeros tramos de esta etapa, la antepenúltima parada del Mundial de Rally que finaliza el domingo. EFE