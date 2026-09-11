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El Jaén FS y el Palma cumplen su papel de favoritos en su estreno a domicilio

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Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El Jaén Paraíso Interior FS y el Illes Balears Palma Futsal, dos de los conjuntos aspirantes a luchar por los títulos esta temporada en la Liga Prime Futsal, comenzaron este viernes el Torneo Apertura con victorias a domicilio ante Magna Xota (1-3) y Catgas Energia (2-4), respectivamente, en dos partidos que resolvieron en el segundo periodo.

Los jiennenses, vigentes campeones de la Copa de España y la Copa del Rey, superaron un partido trampa en Anaitasuna, una pista tradicionalmente complicada, y recurrieron a su oficio para sumar tres puntos de gran valor en una competición en la que cada encuentro será decisivo por todo lo que hay en juego.

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Esteban volvió a ser protagonista al prolongar su gran momento de forma después de los tres goles anotados en la Supercopa. El ala catalán, además, pasó a la historia al convertirse en el primer goleador de la Liga Prime tras abrir el marcador en el minuto 14, después de una gran acción de Eloy Rojas. Aimar igualó antes del descanso, pero César Velasco volvió a adelantar al Jaén en el minuto 27 y Michel sentenció en el 37 ante un Xota que apostó por el juego de cinco.

Por su parte, el Palma Futsal también tuvo que emplearse a fondo para imponerse a domicilio al Catgas Energia. Los baleares encarrilaron el encuentro en un gran inicio y llegaron al descanso con ventaja de 1-2.

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Los brasileños Charuto, con un doblete, Lucão y Fabinho fueron los goleadores del conjunto de Antonio Vadillo, mientras que Aniol y Pol Pacheco marcaron para los catalanes. El equipo balear, triple campeón de Europa y de la Copa Libertadores, mantuvo el control en el segundo periodo y comenzó con tres puntos su camino en el Torneo Apertura. EFE

jmd/sab

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