77-90. El Barça gana al Kids&Us Manresa y se mete en la final de la Liga Catalana

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Tarragona, 11 sep (EFE).- El Barça ganó al Kids&Us Manresa por 77-90 en el decisivo partido de fase de grupos que dio un billete a los azulgranas para la final de este domingo a las 12:00 ante el Ilerna Lleida.

El nivel físico mostrado por el Barça a partir del tercer cuarto fue clave para cansar a los del Bages y obtener la clasificación para la final de la Liga Catalana.

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El Kids&Us Manresa arrancó con mejores sensaciones con una buena velocidad en transición y buenas defensas en un inicio en el que Nick Ongenda abrió la primera brecha en el marcador (11-6, min. 5).

El aro manresano se cerró y el Barça lo aprovechó de la mano de Justin Minaya para ponerse a tan sólo dos puntos de desventaja en un abrir y cerrar de ojos (16-14, min. 8).

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Los últimos minutos de primer cuarto apenas hubo anotación y el Kids&Us Manresa lo finalizó por delante con un ajustado 18-14 tras unos malos porcentajes desde la línea de triple.

La igualdad se mantuvo en el segundo cuarto, con más acierto en la pintura en ambos equipos, y precisamente ahí fue protagonista Olek Balcerowski en los azulgranas, que con una habitual jugada bajo aros empató el partido en Tarragona (27-27, min. 13).

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El Barça se mostró más fresco en ataque y una bandeja en transición de Juan Núñez puso la primera brecha en el marcador a favor de los suyos (28-33, min. 17).

Sin embargo, los del Bages no se escondieron y volvieron a darle la vuelta al partido con una jugada de tres tiros libres de Rafa Villar sobre la bocina del descanso para poner el 42-38 ante el enfado del técnico esloveno Aleksander Sekulic.

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En la reanudación, tal y como pasó al final del primer cuarto, ambos equipos defendieron bien y el balón no quiso entrar en ninguno de los dos aros, aunque una buena jugada de Joel Parra puso a los suyos otra vez a tan sólo dos puntos (46-44, min. 23).

Con el paso de los minutos el Barça corrió más, aspecto que se notó rápidamente en el marcador, y es que un triple de Justin Robinson les puso por delante (50-52, min. 26).

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Los azulgranas, lejos de quitar el pie del acelerador, aprovecharon el mal momento de los manresanos para poner un 55-62 al final del tercer cuarto.

Cuando el Barça parecía que podía irse más allá de los diez puntos de ventaja y sentenciar prácticamente el partido, en el Kids&Us Manresa apareció la polivalencia de Timmy Allen para intentar una difícil remontada en el tramo final (64-71, min. 34).

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Sin embargo, los barceloneses mostraron de nuevo su máximo nivel con un muy buen Robinson, que volvió a sorprender a la defensa manresana con un meritorio mate en transición que ahora sí sentenció el choque (67-80, min. 37).

Al final, el Barça venció por 77-90 al Kids&Us Manresa y confirmó su clasificación para la final de la Liga Catalana ACB que jugará este domingo (12:00 horas) ante el Ilerna Lleida en Tarragona.

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- Ficha técnica:

77 - Kids&Us Manresa: Benitez (9), Notae (7), Agbo (9), Minchev (1), Oriola (11) -cinco inicial-; Allen (18), Vila (-), Beaufort (-), Bassas (3), Tamba (9), Ongenda (6) y Villar (4).

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90 - Barça: Robinson (17), Brizuela (7), Umude (5), Parra (15), Nebo (1) -cinco inicial-; Gibson (2), Martin (10), Ubal (4), Nkamhoua (8), Núñez (6), Balcerowski (11) y Minaya (4).

Árbitros: Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyón y Leandro Lezcano. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga Catalana ACB disputado en el Palau d'Esports de Tarragona. EFE

jvs/sab