Un accidente provoca colas de 13 km en Gelida (Barcelona) en plena salida por la Diada

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Barcelona, 10 sep (EFE).- Un accidente entre tres coches, sin heridos graves, ha provocado colas de hasta 13 kilómetros en la AP-7 en Gelida (Barcelona), desde Castellbisbal (Barcelona), en plena salida del puente de la Diada, en que se prevé que salgan de Barcelona unos 555.000 vehículos.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), a lo largo de la tarde de este jueves, previo al festivo de mañana, 11 de septiembre, Diada de Cataluña, se han registrado también seis kilómetros de cola en la AP-7, en este caso en el Papiol (Barcelona), por un camión averiado en el enlace con la B-23.

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El SCT prevé la salida de unos 550.000 vehículos del área metropolitana de Barcelona con motivo del puente de la Diada del 11 de septiembre, festivo en Cataluña, durante el cual los Mossos d'Esquadra realizarán 1.102 controles de seguridad con la participación de 1.620 agentes.

Según Tráfico, entre las 12:00 y las 18:30 horas de este jueves han salido del área de Barcelona 207.000 de los 550.000 vehículos previstos hasta las 15:00 horas de mañana, lo que supone el 38 % del total.

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El dispositivo especial de movilidad diseñado por el SCT junto a la policía catalana, que durará cuatro días, ha comenzado este jueves a las doce del mediodía y finalizará el domingo 13 a las 24:00 horas.

Según las estimaciones de Tráfico, la salida de 550.000 vehículos del área metropolitana se producirá entre las 12:00 horas de este jueves y las 15:00 horas de mañana, viernes 11, y la vuelta, para la que prevén una movilización de alrededor de 260.000 automóviles, se realizará entre las 12:00 y las 00:00 horas de este domingo.

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La mayoría de trayectos durante el puente, que coincide con el final de la movilidad de verano, se suelen registrar en vías del litoral, tanto de la Costa Brava como la Dorada, así como en las principales arterias viarias que distribuyen el tráfico hacía ambas costas y a la inversa, ha avanzado el SCT. EFE

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