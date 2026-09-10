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Tigres firma al uruguayo Emiliano Gómez y al mundialista mexicano Guillermo Martínez

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Monterrey (México), 9 sep (EFE).- Los Tigres UANL anunciaron este miércoles las contrataciones del uruguayo Emiliano Gómez y del mundialista mexicano Guillermo Martínez como refuerzos para el Apertura 2026.

“Desequilibrio, garra charrúa y explosividad. Emiliano Gómez llega a su nueva casa, la casa del más campeón de Nuevo León. Bienvenido”, fue el mensaje con el que los felinos informaron sobre la llegada del sudamericano, delantero que viene del Puebla del fútbol local.

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Gómez es un media punta de 24 años que se distingue por su movilidad dentro del área.

El jugador arrancó su carrera en el Defensor Sporting de su país en el 2018, de ahí pasó al Albacete en la segunda división de España.

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Para 2022 regresó a Uruguay para jugar con el Boston River.

En 2024 el Puebla lo trajo al fútbol mexicano en el que acumula 11 goles.

La necesidad de fortalecer la ofensiva felina también logró cerrar la llegada de Guillermo Martínez, delantero de 31 años que pertenecía a Pumas, equipo con el que lució el semestre pasado hasta ser llamado a la selección nacional, con la que disputó el pasado Mundial.

“Mundialista, goleador con experiencia en la Liga mx, Guillermo Martínez llega para sumar y reforzar el ataque de Tigres. Bienvenido”, escribió el equipo para recibir al artillero.

El llamado ‘Memote’, quien se distingue por su fuerza para ir al frente, tiene un amplio recorrido por el fútbol local, en el que debutó en el Pachuca en el 2015.

También ha defendido los colores de Lobos BUAP, Coras Tepic, Mineros de Zacatecas, Cafetaleros de Chiapas y Celaya en la segunda división mexicana.

En la máxima categoría estuvo en el Guadalajara y en Pumas.

Los Tigres, uno de los equipos más ganadores de la reciente década, marchan en la posición 15 del Apertura.EFE

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