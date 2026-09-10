Thomas Schlesser (novelista): “Quería mostrar que la poesía es capaz de servir a la vida"

Guardar

Fernando Sanz

Segovia, 10 sep (EFE).- El escritor e historiador del arte Thomas Schlesser (Francia, 1977) reivindica el arte y la belleza como herramientas útiles para la vida, una apuesta que ya hizo con su novela de 2024 ‘Los ojos de Mona’ -un éxito con un millón de ejemplares vendidos y traducida a 60 idiomas- y que redobla con su última obra, ‘El gato del jardinero’, centrada en la poesía.

PUBLICIDAD

“Quería mostrar que la poesía es capaz de servir a la vida, que no solo puede expresar emociones muy personales, sino que puede servir para hablar del amor, de la política y ser una parte fabulosa de nuestra vida diaria”, asegura en una entrevista telefónica con EFE.

Schlesser visita estos días España con una doble agenda: por un lado, participará este sábado en una charla en el Hay Festival de Segovia y, por otro lado, presentará las ediciones en castellano y catalán de ‘El gato del jardinero’, que publican Penguin y Empúries, respectivamente.

PUBLICIDAD

La novela tiene como punto de partida una tormenta que ha devastado la región francesa de la Provenza, en la que un jardinero taciturno y solitario y una vivaracha profesora de Literatura recién jubilada encontrarán en los versos de Safo, Pessoa, Lorca o Neruda un alivio y un sentido para su vida.

“Creo que mi libro es, ante todo, un descubrimiento de los poderes de la poesía, pero también de las relaciones entre los humanos, la naturaleza y los animales, y un homenaje al sur de Francia, a la Provenza de los años 80 en la que crecí”, reconoce.

PUBLICIDAD

Fue unos años más tarde, en la adolescencia, cuando un Schlesser “tímido y con emociones opuestas” se topó con sus primeros poemas y, especialmente, con los de Guillaume Apollinaire (1880-1918), que junto a autores como Cesare Pavese (1908-1950) o Emily Dickinson (1830-1886), aún admira.

“La poesía apareció en mi vida como una gran sorpresa, como una explosión, y para mí fue una manera de sentirme libre”, recuerda.

Pese a su amor por los versos, Schlesser se vinculó profesionalmente a las Bellas Artes. Un campo en el que ha destacado y que le ha llevado a dirigir la Fundación Hartung-Bergman, con sede en Antibes (Francia), e impartir clases en la Escuela Politécnica de París.

PUBLICIDAD

Estos conocimientos sirvieron de base para su anterior novela, 'Los ojos de Mona', en la que un abuelo y su nieta de diez años, que se enfrenta a una gradual pérdida de visión, visitan en cada uno de sus 52 capítulos un cuadro de los grandes museos de París, y que supera el millón de lectores en todo el mundo.

De hecho, ha sido este éxito el que le convenció de que tendría una oportunidad para publicar una novela de 400 páginas llena de poemas, pese a que la poesía entre los editores tiene "mala reputación", ya que es difícil de abordar y pocas veces garantiza las ventas.

PUBLICIDAD

Donde la poesía sí tiene cabida es en el Hay Festival de Segovia, que en su XXI edición reflexiona sobre la belleza en tiempos de inmediatez. Para el también historiador del arte, la belleza es necesaria y supone un valor para el futuro. "Es algo existencial, es nuestra razón de vivir", subraya.

Cuando se le pregunta por la irrupción de la Inteligencia Artificial en la creación artística, Schlesser se muestra crítico con algunos usos -como el escaneo de libros para entrenar a la IA y su posterior destrucción-, pero se opone a una "condena general" sobre esta tecnología.

PUBLICIDAD

Al contrario, cree que la IA podrá elaborar obras "muy especiales", aunque se muestra convencido de que las Artes seguirán siendo un territorio de los seres humanos.

"Habrá creación artificial, pero no emociones artificiales, así que (el arte) permanecerá como una prerrogativa humana", asegura. EFE

(foto)