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Suben a 296.502 las hectáreas quemadas por fuegos en España, más del triple del promedio

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Madrid, 10 sep (EFE).- La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

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La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

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A nivel europeo, en la semana del 2 al 9 de septiembre, los incendios forestales arrasaron 5.330 hectáreas en la Unión Europea.

La cifra es prácticamente la mitad del promedio registrado para esa semana entre 2006 y 2025, de 10.153 hectáreas, y muy lejos del máximo histórico de 37.709 de ese período.

A 9 de septiembre de 2026, los incendios forestales han quemado 656.859 hectáreas en la Unión Europea, casi el doble de la media para esa fecha entre 2006 y 2025, situada en 338.163 hectáreas.

Pese a este elevado balance, la superficie calcinada se mantiene por debajo del máximo histórico para un 9 de septiembre, que se sitúa en 1.003.182 hectáreas registradas el año pasado.

Le siguen a España en número de hectáreas quemadas en lo que va de año otros dos países europeos de gran extensión: Italia, con 107.597, o Francia con 96.931. EFE

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