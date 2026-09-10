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Socios del Gobierno creen que el aviso del CNI sobre Ceuta no fue oficial ni con garantías

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Madrid, 10 sep (EFE).- Varios diputados de partidos que sustentan al Gobierno han señalado este jueves que el aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la víspera de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ni se hizo por un cauce oficial, ni con las debidas garantías, ni al destinatario adecuado.

Así lo han considerado en declaraciones a la prensa a la entrada del hemiciclo del Congreso, entre ellos, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha subrayado que "una comunicación a través de WhatsApp a una persona que no es un cargo de primera línea en el Gobierno difícilmente se puede interpretar como un aviso oficial".

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Aizpurua ha añadido que desconoce cómo suele el CNI tramitar sus alertas, pero "no parece que el WhatsApp sea el método adecuado" y "no se puede interpretar como un aviso oficial con todas las garantías que debería de tener", así como ha apuntado que cree que el Gobierno "ha fallado en bastantes cuestiones" en la crisis de Ceuta, aunque, "hizo lo que pudo, ha actuado como ha podido".

De similar manera ha opinado Àgueda Micó, de Compromís: "El CNI dio información al jefe de gabinete de un delegado de Gobierno y que creo que los protocolos no son los que deberían de ser".

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No obstante, según Micó, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y su jefe de gabinete "deberían de haber actuado de otra forma mucho más proactiva" y "no hicieron bien su trabajo".

Por ello, "alguien tiene que asumir responsabilidades" y para los ceses el Gobierno tendría que "empezar con el delegado del Gobierno en Ceuta".

El otro diputado de Compromís, Andrés Ibáñez, quien permanece en el grupo de Sumar, ha opinado también que no se avisó "por los cauces oficiales", sino "por WhatsApp entre gente que no están en la escala de mando", por lo que hay quienes tienen que "asumir responsabilidades".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha limitado a contestar que en este asunto lo importante es que el Gobierno tenía que haber revisado la relación con Marruecos hace mucho tiempo, porque la crisis de Ceuta se debe a que "no hay vías legales y seguras para migrar" y la UE ha "entregado a Marruecos el control migratorio, y por eso Marruecos puede hacer lo que ha hecho".

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha opinado asimismo "que el CNI no alertó convenientemente, como está apuntando el Gobierno".

Aunque, aun así, con esos avisos, "podían ambos gobiernos (español y marroquí), que se llevan bien, haber reforzado el control de las fronteras y haber evitado lo ocurrido".

"Para Canarias esto es muy preocupante, porque, ¿cuántos informes habrán recibido o recibirán a los que no den importancia?", ha añadido. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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