Rufián dice que el Gobierno está poniendo a Robles a los pies de los caballos

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Madrid, 10 sep (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este jueves que el Gobierno está poniendo a los pies de los caballos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque prefieren que se hable de sus "peleas y disputas internas" a que se hable de Marruecos.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara baja, ha considerado que la publicación este miércoles de los informes y los análisis sobre los mismos que ha hecho el Ejecutivo son un "señalamiento claro a Robles".

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Preguntado por si considera una temeridad hablar de negligencia del CNI, ha dicho que "temeridad es la ideología más transversal dentro del Gobierno para según qué cosas" y cuestionado por el motivo por el que el Gobierno no querría molestar a Marruecos ha indicado que la frontera con el país vecino está abierta y "si la cierran España tiene un problemón". EFE