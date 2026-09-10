Rescatan 152 inmigrantes tras 15 días de travesía desde Gambia y recuperan un cadáver

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(actualiza la NA4033 con más detalles sobre la situación médica y origen de los rescatados)

Las Palmas de Gran Canaria, 10 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche al sur de El Hierro un cayuco con 152 ocupantes, entre ellos quince menores, que se encontraban a merced de un fuerte viento y oleaje tras dos semanas de navegación desde Gambia y ha recuperado un cadáver que estaba a bordo.

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Diez de los rescatados necesitaron ayuda médica a su llegada a tierra por deshidratación, hipotermia, dolores abdominales, desorientación y úlceras en los glúteos. Siete acabaron en el hospital, han precisado a EFE fuentes de los servicios de emergencia.

La operación de rescate se puso en marcha sobre las 19:20 horas del miércoles, al recibirse una alerta sobre la situación de estas personas en el mar, ha detallado Salvamento Marítimo.

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La sociedad estatal movilizó dos barcos de rescate, uno desde La Gomera y otro desde El Hierro, con el apoyo de un helicóptero que facilitó la posición concreta del cayuco, a 53 kilómetros de La Restinga.

Sobre las 21:00 horas, la Salvamar Navia puso a salvo a todos los ocupantes, recuperó el cadáver que había a bordo y amarró el cayuco para intentar remolcarlo.

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Las malas condiciones meteorológicas hicieron necesario que la Guardamar Polimnia, un barco de salvamento de mayor tamaño enviado desde La Gomera, le prestara ayuda y se encargara de llevar a los rescatados al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro.

Debido al fuerte viento y al oleaje que había en la zona, Salvamento tuvo que soltar el cayuco que llevaba remolcado, una vez comprobado que no quedaba nadie a bordo, y dejarlo a la deriva.

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Los supervivientes llegaron al puerto de La Restinga sobre las 3:00 horas de la madrugada.

Fuentes de los servicios de emergencia en El Hierro han precisado que los supervivientes son 115 hombres, 22 mujeres y 15 menores. El cadáver corresponde a un varón adulto.

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Los ocupantes de la embarcación han relatado en el muelle de La Restinga que salieron hace 15 días desde Bato Kunku (Gambia).

A bordo iban personas procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil. EFE

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