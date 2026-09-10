Rescatado un cayuco en El Hierro con 152 ocupantes y un fallecido a bordo

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Las Palmas de Gran Canaria, 10 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a 152 personas en un cayuco localizado al sur de El Hierro y ha recuperado un cadáver que estaba a bordo de la embarcación, ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

La operación de rescate se puso en marcha sobre las 19:20 horas del miércoles, al recibirse una alerta sobre la situación de estas personas en el mar.

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Salvamento Marítimo movilizó dos barcos de rescate, uno desde La Gomera y otro desde El Hierro, con el apoyo de un helicóptero que facilitó la posición concreta del cayuco.

Sobre las 21:00 horas, la Salvamar Navia puso a salvo a todos los ocupantes, recuperó el cadáver que había a bordo y amarró el cayuco para intentar remolcarlo.

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Las malas condiciones meteorológicas hicieron necesario que la Guardamar Polimnia, un barco de salvamento de mayor tamaño enviado desde La Gomera, le prestara ayuda y se encargara de llevar a los rescatados al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro.

Debido al fuerte viento y al intenso oleaje que había en la zona, Salvamento tuvo que soltar el cayuco que llevaba remolcado, una vez comprobado que no quedaba nadie a bordo, y dejarlo a la deriva.

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Los supervivientes llegaron al puerto de La Restinga sobre las 3:00 horas de la madrugada. Se trataba de 130 hombres y 22 mujeres.

Sobre el cadáver recuperado, por el momento no se han facilitado más detalles, como si es hombre o mujer. EFE

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