Espana agencias

Puente: "la puta Renfe en un porcentaje alto de incidencias no tiene la más mínima culpa"

Guardar

Madrid, 10 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que la "puta" Renfe, en un porcentaje muy amplio del número de incidencias, muchas veces "no tiene la más mínima culpa", pero el sistema ferroviario es un sistema muy sensible.

"Me duele porque todo el mundo mete todo en el mismo saco, es decir, hay un incendio al lado de las vías y hay que parar el servicio, la puta Renfe, hay una incidencia de este tipo, la puta Renfe", ha manifestado en una entrevista en RNE al ser preguntado por las últimas incidencias ferroviarias en Cataluña y Madrid.

PUBLICIDAD

En el caso de Cataluña, Puente ha explicado que ayer hubo un temporal "tremendo" que se llevó por delante una catenaria y que ello provocó que se tuviera que detener unas horas el tráfico ferroviario de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

En el caso de Madrid, ha indicado que en Fuencarral, en unas obras que se desarrollan al lado de un taller y de la salida de los trenes, en una obra "alguien" tocó una conducción de gas y se produjo una gran fuga de gas, fueron los bomberos y se tuvo que parar.

PUBLICIDAD

"Esto pasa todos los días", ha agregado Puente.

Asimismo, ha recordado que en otro ámbito de transporte, que es el aéreo, el otro día el tráfico de Reino Unido se vio suspendido en su totalidad durante varias horas.

"Yo decía el otro día, Dios mío, si nos pasa esto en España la avería lleva el nombre de Óscar Puente porque esto es lo que pasa en nuestro país", ha lamentado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

La formación recupera una iniciativa que ya fue rechazada en la Cámara Baja y que coincide parcialmente con una medida defendida por el presidente de EE UU

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

Camilo, cantante: “Considero mi relación conmigo mismo y mi creatividad tan importante como mi relación con mis hijas”

El cantante colombiano que se dio a conocer en España en 2019 con ‘Tutú’ o ‘Vida de rico’ publica su quinto álbum de estudio, ‘Para cuando sean mayores’, una carta de amor a sus dos hijas, Índigo y Amaranto

Camilo, cantante: “Considero mi relación conmigo mismo y mi creatividad tan importante como mi relación con mis hijas”

Una ciudad de 100.000 habitantes abre un concurso para que ‘startups’ le den soluciones tecnológicas para controlar a los jabalíes que invaden sus calles y parques

El municipio madrileño de Las Rozas lleva desde 2007 paliando un problema: rodeado de áreas forestales, estos animales cada vez se adentran más en las zonas residenciales. El ganador se llevará un premio de 3.000 euros y un presupuesto de 44.000 euros para desarrollar el proyecto

Una ciudad de 100.000 habitantes abre un concurso para que ‘startups’ le den soluciones tecnológicas para controlar a los jabalíes que invaden sus calles y parques

Receta de ensalada de pasta crujiente: te sorprenderá la combinación de texturas y con pocos ingredientes

Tomate, mozzarella, albahaca y pasta dorada en la air fryer. Así se prepara la ensalada crunchy viral de TikTok

Receta de ensalada de pasta crujiente: te sorprenderá la combinación de texturas y con pocos ingredientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una ciudad de 100.000 habitantes abre un concurso para que ‘startups’ le den soluciones tecnológicas para controlar a los jabalíes que invaden sus calles y parques

Una ciudad de 100.000 habitantes abre un concurso para que ‘startups’ le den soluciones tecnológicas para controlar a los jabalíes que invaden sus calles y parques

Los documentos sobre la Marcha Verde y el Sáhara Occidental que salieron a la luz a pesar de la Ley de Secretos: “Hassan no se dejará disuadir”

La prensa de Marruecos también apunta al Gobierno por la desclasificación de los informes de Ceuta: “Debían arrojar luz pero aumentan la confusión”

La basura enfanga el contrato de limpieza de Almería: Acciona despide a varios trabajadores en la trama de enchufes de familiares y amigos pero salva a la cuñada del exalcalde

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

ECONOMÍA

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

España deja de depender del ladrillo y crece por empleo y productividad, pero necesitará entre 20 y 30 años para cerrar la brecha de renta con Europa

España resiste, pero la inflación y el coste de la deuda amenazan con frenar su crecimiento

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”