Puente: "la puta Renfe en un porcentaje alto de incidencias no tiene la más mínima culpa"

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Madrid, 10 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que la "puta" Renfe, en un porcentaje muy amplio del número de incidencias, muchas veces "no tiene la más mínima culpa", pero el sistema ferroviario es un sistema muy sensible.

"Me duele porque todo el mundo mete todo en el mismo saco, es decir, hay un incendio al lado de las vías y hay que parar el servicio, la puta Renfe, hay una incidencia de este tipo, la puta Renfe", ha manifestado en una entrevista en RNE al ser preguntado por las últimas incidencias ferroviarias en Cataluña y Madrid.

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En el caso de Cataluña, Puente ha explicado que ayer hubo un temporal "tremendo" que se llevó por delante una catenaria y que ello provocó que se tuviera que detener unas horas el tráfico ferroviario de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

En el caso de Madrid, ha indicado que en Fuencarral, en unas obras que se desarrollan al lado de un taller y de la salida de los trenes, en una obra "alguien" tocó una conducción de gas y se produjo una gran fuga de gas, fueron los bomberos y se tuvo que parar.

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"Esto pasa todos los días", ha agregado Puente.

Asimismo, ha recordado que en otro ámbito de transporte, que es el aéreo, el otro día el tráfico de Reino Unido se vio suspendido en su totalidad durante varias horas.

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"Yo decía el otro día, Dios mío, si nos pasa esto en España la avería lleva el nombre de Óscar Puente porque esto es lo que pasa en nuestro país", ha lamentado. EFE