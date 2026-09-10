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Puente acusa a algunos jueces de hacer política y "querer gobernar el país por detrás": la "tensión es innegable"

08/09/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este es el primer pleno que se celebra en la Cámara Alta tras el período estival. Durante el mismo, el PP ha planteado un conflicto de atribuciones por las ausencias del Gobierno en el Senado para explicar la crisis migratoria de Ceuta. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado hoy a algunos jueces de hacer política y de querer gobernar "el país por detrás". Por ello, ha admitido que hay una "tensión innegable" entre el Gobierno y el poder Judicial.

Así se ha pronunciado hoy el titular de Transportes antes de la apertura del año judicial que se llevará hoy a cabo. Durante una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, Puente ha señalado expresamente las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía y la llamada Ley de Nietos y a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón por, según él, pedir a las Fuerzas de Seguridad que no elevaran a la superioridad los informes que les había pedido sobre la invasión de Ceuta, a pesar de que tenían que ver con la seguridad nacional.

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Por ello, ha concluido que hay jueces "intentado hacer política" en este país: "hay que estar ciego para no verlo". Dicho esto, les ha acusado de querer "gobernar el país por detrás" y ha advertido de que quien gobierna es quien deciden los ciudadanos en las urnas. En este sentido, ha apuntado que quien quiera tomar decisiones que concurra a las elecciones.

"En el resto de las instituciones se toman decisiones basadas en derecho, ni con fin político, ni torciendo el brazo a la voluntad popular", ha exclamado.

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En cuanto a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón ha advertido de que si la justicia fuera coherente "ya habría alguien investigando esa filtración y la jueza tendría un panorama muy sombrío".

Puente se refería a la filtración que ha habido de un informe policial encargado por la juez en el que se señalaba que el Ejecutivo había sido advertido de que se preparaba un asalto masivo a la ciudad de Ceuta. En su opinión, si se sigue la tesis del Tribunal Supremo con el exfiscal General del Estado, condenado según ha dicho por una filtración "suya o de alguien de su entorno", la magistrada tendría que estar siendo investigada por que la filtración del citado informe tuvo que provenir de "ella o de alguien de su entorno".

También ha cargado contra el Tribunal Supremo por "dejar en el congelador para unos cuantos la Ley de Amnistía", en referencia al expresidente de la Generalitat huido en Bélgica, Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas a quienes el alto tribunal no ha amnistiado por el delito de malversación de fondos públicos.

En su opinión, "es muy claro y evidente" que están haciendo política y ha argumentado que hace pocas fechas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha "revocado" la "decisión muy creativa" del Tribunal Supremo español.

También ha criticado la decisión de este tribunal de suspender el derecho al voto de los nacionalizados por la llamada Ley de Nietos --que prevé dar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados españoles por la guerra civil--.

En su opinión, el Tribunal Supremo está "comprando" las tesis de la derecha y la ultraderecha que, en su opinión, no tienen ninguna base científica.

De hecho, ha señalado que la incidencia del voto exterior en las elecciones "ha sido nula" y ha apuntado que "la única vez que ha habido una modificación ha sido en 2023 y ha sido para dar un escaño más al PP en Madrid".

Por ello, se ha preguntado "cómo pueden decir que es operación para engordar el censo y ganar unas elecciones", si la ley lleva en vigor cuatro años y "no se ha producido ningún tipo de incidencia electoral".

Por ello, se ha preguntado retóricamente "cómo no va a haber tensión" con el poder judicial y cómo no van a decir que hay jueces haciendo política: "hay que estar muy ciego para no verlo".

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