Espana agencias

PNV dice que con la ley de nacionalidad saharaui "se repara una deuda moral con el pueblo del Sáhara Occidental"

Guardar

El PNV ha afirmado que con la aprobación de la ley de nacionalidad saharaui "se repara una indudable responsabilidad histórica y una profunda deuda moral de España para con el pueblo del Sáhara Occidental".

El PNV ha apoyado este jueves en el Congreso de los Diputados la aprobación de la ley de nacionalidad saharaui, que facilitará la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española y permitirá, asimismo, que sus descendientes en primer grado de consanguinidad puedan adquirirla en el plazo de cinco años, una vez concedida a sus progenitores.

PUBLICIDAD

Además, esta ley reduce el plazo de residencia requerido a las personas saharauis para la adquisición de la nacionalidad, equiparándolo al actual vigente para los nacionales de países con los que España ha mantenido una histórica relación.

El diputado jeltzale Mikel Legarda ha recordado durante su intervención "el marco de abandono de responsabilidades del Estado español para con el pueblo saharaui en el siglo XX" y ha añadido que éste "ha tenido un último capítulo en este siglo XXI, con el giro unilateral copernicano y por sorpresa del presidente Sánchez respecto a la postura histórica del Gobierno respecto de estas Cortes y del conjunto de la ciudadanía en relación con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, reconociendo indirectamente la soberanía de Marruecos sobre el Sahara cuando considera que su propuesta de autonomía es la base más realista, sólida y seria para la resolución del conflicto entre Marruecos y el pueblo saharaui, y que en estas últimas semanas todos hemos recordado con ocasión de la actual policrisis de Ceuta con trasfondo marroquí".

PUBLICIDAD

El diputado jeltzale ha pedido que el Gobierno español restablezca esta última posición. "Reclamamos, una vez más, del presidente Sánchez revertir lo manifestado al rey de Marruecos en su carta de marzo del 22 y posicionarse lo más lejos posible de la postura del presidente Macron, que no es que considere la propuesta marroquí de autonomía para el Sahara como la más realista, sólida y seria, sino que va mucho más allá y la considera la única, realista, seria y viable", ha demandado.

PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE CEUTA

Durante la sesión plenaria de este jueves se ha debatido también una Proposición no de Ley, presentada por el PP, para una respuesta de Estado ante la crisis de seguridad nacional en Ceuta y para garantizar el futuro de Ceuta y Melilla.

Legarda ha recordado las críticas que durante las últimas semanas el Grupo Vasco ha dirigido al Gobierno español por la gestión de esta crisis y ha apuntado que es también reprochable "la falta de tensión de las alertas emitidas por los servicios públicos de información y seguridad y la correlativa laxitud de su recepción por el Gobierno y su Administración", así como "seguir diciendo que todo se hizo razonablemente bien cuando nos parece que todo se hizo razonablemente mal".

Al mismo tiempo ha afeado al grupo popular su actitud por no "arrimar el hombro" tras lo ocurrido en Ceuta y la propia iniciativa porque, según ha reprochado al PP, "parece que les importa más deteriorar al Gobierno del presidente Sánchez que paliar en la medida de lo posible la situación de anormalidad que se vive en la ciudad de Ceuta".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es la trayectoria académica de Alba Carrillo: se matricula en su tercera carrera universitaria mientras prepara su debut en La Séptima

La presentadora vuelve a la Universidad Complutense con un nuevo reto después de haber cursado Criminología

Así es la trayectoria académica de Alba Carrillo: se matricula en su tercera carrera universitaria mientras prepara su debut en La Séptima

Si no limpias el comedero y el bebedero de tus mascotas todos los días, lo estás haciendo mal: pueden acumular una capa de bacterias

Restos de comida, saliva y humedad crean el ambiente perfecto para la proliferación de microorganismos

Si no limpias el comedero y el bebedero de tus mascotas todos los días, lo estás haciendo mal: pueden acumular una capa de bacterias

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

Aunque su elaboración pueda parecer laboriosa, se trata de una tarta relativamente sencilla de preparar con un resultado riquísimo que, sin duda, merece la pena

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

La norma, que pasa al Senado, incluye a quienes perdieron el DNI español en 1977 y a sus hijos

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María

La ficción de TVE cierra la semana con una firma decisiva, una boda en el aire y varios frentes abiertos que amenazan con alterar el futuro de los Luján

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

ECONOMÍA

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions