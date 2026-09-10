PNV dice que con la ley de nacionalidad saharaui "se repara una deuda moral con el pueblo del Sáhara Occidental"

Guardar

El PNV ha afirmado que con la aprobación de la ley de nacionalidad saharaui "se repara una indudable responsabilidad histórica y una profunda deuda moral de España para con el pueblo del Sáhara Occidental".

El PNV ha apoyado este jueves en el Congreso de los Diputados la aprobación de la ley de nacionalidad saharaui, que facilitará la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española y permitirá, asimismo, que sus descendientes en primer grado de consanguinidad puedan adquirirla en el plazo de cinco años, una vez concedida a sus progenitores.

PUBLICIDAD

Además, esta ley reduce el plazo de residencia requerido a las personas saharauis para la adquisición de la nacionalidad, equiparándolo al actual vigente para los nacionales de países con los que España ha mantenido una histórica relación.

El diputado jeltzale Mikel Legarda ha recordado durante su intervención "el marco de abandono de responsabilidades del Estado español para con el pueblo saharaui en el siglo XX" y ha añadido que éste "ha tenido un último capítulo en este siglo XXI, con el giro unilateral copernicano y por sorpresa del presidente Sánchez respecto a la postura histórica del Gobierno respecto de estas Cortes y del conjunto de la ciudadanía en relación con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, reconociendo indirectamente la soberanía de Marruecos sobre el Sahara cuando considera que su propuesta de autonomía es la base más realista, sólida y seria para la resolución del conflicto entre Marruecos y el pueblo saharaui, y que en estas últimas semanas todos hemos recordado con ocasión de la actual policrisis de Ceuta con trasfondo marroquí".

PUBLICIDAD

El diputado jeltzale ha pedido que el Gobierno español restablezca esta última posición. "Reclamamos, una vez más, del presidente Sánchez revertir lo manifestado al rey de Marruecos en su carta de marzo del 22 y posicionarse lo más lejos posible de la postura del presidente Macron, que no es que considere la propuesta marroquí de autonomía para el Sahara como la más realista, sólida y seria, sino que va mucho más allá y la considera la única, realista, seria y viable", ha demandado.

PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE CEUTA

Durante la sesión plenaria de este jueves se ha debatido también una Proposición no de Ley, presentada por el PP, para una respuesta de Estado ante la crisis de seguridad nacional en Ceuta y para garantizar el futuro de Ceuta y Melilla.

PUBLICIDAD

Legarda ha recordado las críticas que durante las últimas semanas el Grupo Vasco ha dirigido al Gobierno español por la gestión de esta crisis y ha apuntado que es también reprochable "la falta de tensión de las alertas emitidas por los servicios públicos de información y seguridad y la correlativa laxitud de su recepción por el Gobierno y su Administración", así como "seguir diciendo que todo se hizo razonablemente bien cuando nos parece que todo se hizo razonablemente mal".

Al mismo tiempo ha afeado al grupo popular su actitud por no "arrimar el hombro" tras lo ocurrido en Ceuta y la propia iniciativa porque, según ha reprochado al PP, "parece que les importa más deteriorar al Gobierno del presidente Sánchez que paliar en la medida de lo posible la situación de anormalidad que se vive en la ciudad de Ceuta".

PUBLICIDAD