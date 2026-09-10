Espana agencias

Peñas Blancas penúltima oportunidad al asalto de la roja

Guardar

Jerez de la Frontera (Cádiz), 10 sep (EFE).- Fin de semana explosivo para cerrar la 81 edición de la Vuelta con la decimonovena etapa entre Vélez Málaga y el Alto de Peñas Blancas, de 210 km, la más larga de la presente edición, donde los candidatos de la general van a salir a escena.

Una etapa llana en su primera parte hasta la llegada a la Sierra de Ronda, donde se van a ir sucediendo las dificultades. A mitad de carrera habrá que ascender al Puerto de las Abejas (2a, 14,6 km al 4,3) y el Alto de El Viento (2a, 13,1 km al 3,7). Tras un largo descenso la carrera entrará en una zona llana que dará acceso al ascenso a Peñas Blancas, un primera de 18,8 km al 6,5 de media y rampas del 15 hasta llegar a una altitud de 1.268 metros.

PUBLICIDAD

Después de la crono de Jerez, el español Enric Mas defenderá el jersey rojo con 1.37 minutos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic y de 3.01 respecto al austríaco Felix Gall.

.- Datos de la etapa:

. Recorrido: Vélez Málaga- Peñas Blancas, 210,8 km

. Desnivel: 4.052 metros

. Puertos de montaña:

Km. 91 - Puerto de las Abejas (2ª categoría - 14,5 km al 4,3%)

Km. 111,3 - Puerto del Viento (2ª categoría - 13,1 km al 3,7%)

Km. 210 - Peñas Blancas (1ª categoría - 18,8 km al 6,5%)

. Esprint intermedio: Estepona, Km. 185,3 km

. Hora salida: 11.50 horas

. Hora llegada: 17.30 horas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es la trayectoria académica de Alba Carrillo: se matricula en su tercera carrera universitaria mientras prepara su debut en La Séptima

La presentadora vuelve a la Universidad Complutense con un nuevo reto después de haber cursado Criminología

Así es la trayectoria académica de Alba Carrillo: se matricula en su tercera carrera universitaria mientras prepara su debut en La Séptima

Si no limpias el comedero y el bebedero de tus mascotas todos los días, lo estás haciendo mal: pueden acumular una capa de bacterias

Restos de comida, saliva y humedad crean el ambiente perfecto para la proliferación de microorganismos

Si no limpias el comedero y el bebedero de tus mascotas todos los días, lo estás haciendo mal: pueden acumular una capa de bacterias

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

Aunque su elaboración pueda parecer laboriosa, se trata de una tarta relativamente sencilla de preparar con un resultado riquísimo que, sin duda, merece la pena

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

La norma, que pasa al Senado, incluye a quienes perdieron el DNI español en 1977 y a sus hijos

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María

La ficción de TVE cierra la semana con una firma decisiva, una boda en el aire y varios frentes abiertos que amenazan con alterar el futuro de los Luján

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

ECONOMÍA

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions