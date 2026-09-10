Pasan a disposición judicial los detenidos por el tiroteo mortal en Isla Cristina (Huelva)

Guardar

Huelva, 10 sep (EFE).- Los tres detenidos por su presunta relación con el asesinato de tres personas en el tiroteo ocurrido el pasado 16 de agosto en Isla Cristina (Huelva), donde falleció un menor ajeno a los enfrentamientos entre clanes, y dos mujeres, una de ellas embarazada de ocho meses, han pasado a disposición judicial este jueves.

El furgón de la Guardia Civil que ha trasladado a estas personas, tres hombres de entre 24 y 36 años, ha llegado a los Juzgados de Ayamonte (Huelva) pasadas las 9:30 horas procedente de la Comandancia de la capital donde han estado custodiados desde su detención el pasado martes.

PUBLICIDAD

El Tribunal de Instancia plaza 3 de Ayamonte, que instruye la causa, será el que determine en qué situación procesal quedan. Inicialmente, se les han imputado cuatro delitos de asesinato -contando como cuarta víctima el bebé en gestación- y un delito de pertenencia a organización criminal.

La investigación que ha permitido las detenciones ha sido coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte.

PUBLICIDAD

Debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los detenidos, la operación ha requerido la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22:00 horas del pasado 16 de agosto en plena vía pública, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas haciendo uso de un arma larga contra varias personas.

PUBLICIDAD

Tras ejecutar la ráfaga de disparos, los agresores emprendieron la huida y prendieron fuego al vehículo utilizado en un pinar cercano situado frente al camping Giralda, si bien las llamas pudieron ser extinguidas por propietarios agrícolas de la zona y efectivos de bomberos antes de que la motocicleta quedara completamente calcinada.

Los fallecidos fueron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé tampoco sobrevivió; la madre de ésta, de 62 años; y un menor de 16 años sin relación con las anteriores.

PUBLICIDAD

Asimismo, resultaron heridas dos personas, un joven de 18 años, que es hijo y nieto de las fallecidas; y otro joven que recibió un impacto de bala en la pierna y está estable y fuera de peligro.

Desde un principio se apuntó a la posibilidad de que los hechos estuvieran directamente vinculados con una escalada de violencia iniciada en septiembre de 2024 tras un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, que dejó un muerto y dos heridos.

PUBLICIDAD

Tras la fuga y posterior detención del presunto autor en Gijón, las represalias e intimidaciones entre familias se trasladaron a Isla Cristina, donde se refugiaron los allegados del agresor.

En esta misma localidad se registraron detenciones en mayo de 2025 por realizar disparos desde azoteas y un posterior tiroteo en julio de ese año con un fallecido. EFE

PUBLICIDAD

lra/avl/jdm

(Foto) (Vídeo)