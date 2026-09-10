Navarra acogerá a cinco niñas llegadas a Ceuta, según anuncia la presidenta María Chivite

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Pamplona, 10 sep (EFE).- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este jueves que la Comunidad foral acogerá a cinco niñas migrantes llegadas a Ceuta, mientras ha cuestionado la acción del Gobierno central en las primeras horas de la llegada de migrantes porque "debió ser más ágil".

Chivite ha respondido así a las preguntas del primer pleno de control al Ejecutivo del nuevo curso político en el Parlamento foral, donde Ceuta ha centrado las primeras preguntas de los grupos EH Bildu y UPN.

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La presidenta ha explicado, en respuesta a EH Bildu, que la manera de "entender la política" de su Gobierno es "dar cobertura" a estas personas llegadas a Ceuta.

"Están a punto de llegar a Navarra cinco niñas menores de Ceuta", ha señalado Chivite, quien ha defendido que existe también un compromiso ético de "no abandonar a su suerte a ninguna niña y a ningún niño". También enviarán en torno a 600 vacunas.

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La presidenta ha explicado que la interlocución tanto con el Gobierno de España como con las autoridades ceutíes se está desarrollando con el objetivo de cumplir las obligaciones legales y ha subrayado que Navarra se ha mostrado "proactiva" en su disposición a colaborar.

"Navarra siempre está dispuesta a ayudar en la medida de sus competencias, de sus responsabilidades y, desde luego, también de sus propios recursos", ha afirmado Chivite, quien ha asegurado que el Ejecutivo no tiene en cuenta el signo político de las administraciones que solicitan colaboración.

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"Ayudaremos a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario", ha remarcado.

En respuesta al portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha calificado lo sucedido en Ceuta como un "ataque a la integridad territorial de España" y le ha acusado de anteponer los intereses del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los de Navarra, Chivite ha reconocido que el Gobierno de España "debió ser más ágil" y tener "una respuesta más inmediata", especialmente durante las primeras 48 horas de la crisis.

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No obstante, ha rechazado las propuestas de "remigración" y ha acusado a UPN de asumir planteamientos de la ultraderecha. EFE

(foto)