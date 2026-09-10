Mas y Puigdemont se reúnen en Waterloo y piden trabajar en una "sólida mayoría nacional"

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Barcelona, 10 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat Artur Mas y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, se han reunido este jueves en Waterloo (Bélgica), en un encuentro donde ambos han coincidido en la necesidad de trabajar en una "sólida mayoría nacional" para afrontar los retos pendientes en Cataluña.

La reunión se ha producido en vísperas de la Diada y Mas ha trasladado al presidente de Junts que espera que este sea el último año en que tenga que pasar esta fecha fuera de Cataluña, según un comunicado conjunto de ambas oficinas.

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Los dos expresidentes han debatido "a fondo la situación del país, del movimiento independentista y de cómo reforzar el catalanismo como factor modernizador y dinamizador de Cataluña".

También han tratado la "no aplicación de la amnistía y la necesidad de que las leyes y la sentencia" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "se cumplan sin demora". EFE

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