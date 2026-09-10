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La jornada 5 en cinco nombres: Lamine Yamal, Vinicius, Simeone, Corberán, Mariano Díaz

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Redacción deportes, 10 sep (EFE).-

El atacante del Barcelona, dejadas las molestias que arrastró en el curso pasado y al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y con la continuidad del arranque de temporada, ha recuperado la preponderancia en el Barcelona y marca el ritmo en las acciones del equipo.

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Además de su desequilibrio e influencia en el ataque del conjunto de Hansi Flick, el internacional español ha recuperado el idilio con el gol. Lleva dos dobletes seguidos en las últimas jornadas. Firmó dos frente el Rayo, donde fue el mejor, y también contra el Valencia, en Mestalla. Lleva cuatro dianas, entre los más fructíferos de la competición y sólo dos menos que su compañero Raphinha, el máximo anotador hasta ahora.

El brasileño ha dividido a la afición del Real Madrid. No mejora su rendimiento Vinicius, que aún está lejos del nivel de hace dos temporadas. El pasado curso ya bajó sus prestaciones y en este arranque de curso no ha conseguido dar la vuelta a la situación.

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Sin el desborde de antaño y fallón ante la portería, tuvo una mínima aportación ante el Betis, en la primera derrota del Real Madrid en LaLiga y también ante su afición en la Liga de Campeones, contra el Inter. El público del estadio Bernabéu le pasa por alto pocas cosas. Cada partido es un examen para el brasileño.

El técnico argentino es la cabeza visible de las dudas que genera el proyecto en su arranque de temporada. A cinco puntos del Barcelona, líder, se ha quedado sin margen de error, con el asunto de Julián Alvarez aún por desenredar.

Diego Pablo Simeone no se esconde y asumió su responsabilidad tras la primera derrota del curso, el domingo pasado, ante el Athletic. Visita a la Real Sociedad el sábado, después juega con el Osasuna y recibe al Real Madrid en el último encuentro antes del parón. Afronta un momento clave del curso el conjunto robiblanco.

Colista, sin conocer la victoria, sonrojado por el Barcelona en Mestalla, el Valencia está sumido en una situación delicada, con el ambiente enrarecido y la afición sin paciencia. Año tras año el conjunto valenciano, no hace mucho aspirante a éxitos, asume su decadencia y su puja por la permanencia.

Último, abre la quinta jornada contra el Sevilla, el viernes, en un duelo entre dos históricos venidos a menos. Necesita la victoria el conjunto de Carlos Corberán, con la amenaza del cese permanentemente alrededor.

Es un superviviente el hispano-dominicano que ha encontrado la comprensión y la confianza en su entrenador, Quique Sánchez Flores. No ha dejado escapar de momento probablemente su última oportunidad en el fútbol profesional después del ostracismo al que cayó en el Real Madrid y Sevilla. A punto de ser cortado también en el Alavés antes del inicio de curso, se aferró a sus opciones y ha respondido al técnico.

Lleva tres goles en las cuatro jornadas Mariano, que ha logrado tantos clave hasta ahora y que representa el estupendo arranque de temporada de su equipo, el Alavés, conjunto revelación que ha firmado un inicio histórico y que es segundo en la clasificación. EFE

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