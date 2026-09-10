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La conexión Messi-Casemiro solo le vale un punto al Inter Miami en Chicago

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Chicago (EE.UU.), 9 sep (EFE).- Leo Messi asistió y Casemiro anotó de cabeza su tercer gol consecutivo, pero el Inter Miami no pasó del 1-1 en su visita al Chicago Fire en el estadio Soldier Field en la vigésima cuarta jornada de la MLS.

El Soldier Field, que promedia cerca de 20.000 espectadores por partido, se llenó con más de 63.000 aficionados esta noche para ver a Messi en directo en la Ciudad del Viento.

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Fue un partido entre exestrellas del Barcelona, con Messi y el uruguayo Luis Suárez en el Inter Miami, y el polaco Robert Lewandowski, el estelar fichaje del Fire este verano.

No faltó el gol de Lewandowski, que a los 10 minutos rompió al igualdad con una maravillosa volea tras un centro del lateral izquierdo Andrew Gutman.

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El polaco lleva siete goles en su nueva etapa en la MLS y anotó en sus últimos tres encuentros.

La respuesta del Inter Miami llegó nada más arrancar la segunda mitad. Messi colgó un centro con la zurda desde saque de esquina y Casemiro firmó su tercer gol consecutivo de cabeza con la camiseta de las Garzas.

Hubo polémicas en el Fire pues el último toque en la jugada que provocó el saque de esquina fue de Germán Berterame, según mostraron claramente las cámaras. El árbitro no lo vio y en el córner siguiente, Casemiro igualó el duelo.

El Inter Miami, que sigue a la espera de la visa de trabajo de su nuevo entrenador Kily González, y que tuvo a Guillermo Hoyos en el banquillo en Chicago, empujó con fuerza, pero se topó con el monumental meta local Chris Brady.

Para el Fire fue el cuarto empate consecutivo, mientras que el Inter Miami solo ganó uno de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones

No faltó intensidad en el Soldier Field y, en el tramo final, saltaron chispas entre Lewandowski y el argentino Rodrigo De Paul. EFE

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