La 'Bridal Fashion Week' de moda nupcial de Barcelona se celebrará del 14 al 18 de abril

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Barcelona, 10 sep (EFE).- La Barcelona Bridal Fashion Week de moda nupcial celebrará su próxima edición del 14 al 18 de abril en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona con la vista puesta en las novias de la generación Z.

Así lo han anunciado en un comunicado desde Fira Barcelona y la organización de la 'Bridal', que este año lleva por lema 'Needs No Explanation' ('No necesita explicación').

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El evento -el principal escaparate de moda nupcial de Europa- que combina pasarela y feria comercial, reúne en la capital catalana a representantes del sector de todo el mundo.

La imagen de la próxima edición, ha contado en un comunicado la directora de la feria, Albasarí Caro, otorgará especial protagonismo a la propia ciudad de Barcelona, pues se recorren escenarios icónicos de la capital catalana, desde el patrimonio de la Plaça del Rei hasta la luz mediterránea de la Barceloneta.

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A pesar de que en los últimos años Rosa Clará y Pronovias desfilan fuera de la plataforma de la 'Bridal', la feria es escaparate de la mayoría de marcas de moda nupcial españolas, una industria que exporta al resto del mundo el 60 % de los vestidos, situándose entre las principales del mundo. EFE