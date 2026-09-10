La Bolsa española baja el 0,18 % por el alza del crudo y tras la subida de tipos del BCE

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Madrid, 10 sep (EFE).- La Bolsa española ha bajado un 0,18 % este jueves y se ha alejado del nivel de los 19.700 puntos, con el petróleo brent en máximos de casi tres meses (105,7 dólares) y después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya elevado los tipos de interés para contener la inflación.

El principal índice del parqué nacional, el IBEX 35, ha perdido 35,5 puntos, ese 0,18 %, y ha terminado la sesión bursátil en 19.659,8 puntos. En lo que va de año, se revaloriza un 13,59 por ciento.

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El selectivo español ha firmado su cuarta sesión consecutiva a la baja, después de que el BCE haya elevado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, por el repunte de las presiones inflacionistas derivado del conflicto en Oriente Medio.

Otro de los focos de interés para los inversores ha sido la escalada en el precio del crudo, con el brent de referencia europea en 105,7 dólares el barril (4,46 %) al cierre de los mercados de renta variable en el Viejo Continente, un nivel que no se veía desde mayo, y con el crudo intermedio de Texas (WTI), de EE.UU., en 100,32 dólares por barril (4,53 %).

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La subida del petróleo responde a los nuevos ataques de Washington, en los que ha hundido varios petroleros iraníes; y a la consecuente respuesta de Teherán, con otras ofensivas contra embarcaciones y objetivos estadounidenses.

El analista de XTB, Adrián Hostaled, ha señalado que la escalada de los ataques en Oriente Medio "ha incrementado el temor a que se produzcan interrupciones significativas y prolongadas en el suministro mundial de crudo".

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"En caso de que estas alteraciones se mantengan y el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, el barril de Brent podría alcanzar los 120 dólares", ha advertido el experto.

Las principales plazas europeas han seguido la estela del IBEX y han cerrado con caídas generalizadas. Fráncfort ha perdido el 0,84 %; el índice Euro Stoxx 50, el 0,67 %; Londres, el 0,57 %; París, el 0,49 %; y Milán, el 0,13 %.

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Wall Street abría con pérdidas y al cierre de las bolsas europeas sus tres principales índices mantenían la tendencia negativa y el Dow Jones bajaba el 0,55 %; el Nasdaq, el 0,48 %; y el S&P 500, el 0,45 %.

En el contexto de repunte de las presiones inflacionistas, los inversores esperan conocer el IPC estadounidense del mes de agosto, que se divulgará este viernes y podría determinar el rumbo de la reunión de la Reserva Federal estadounidense de la próxima semana.

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De vuelta al selectivo español, ACS ha liderado las pérdidas de la tabla al ceder el 4,44 %; por detrás Arcelormittal ha bajado el 2,59 %; Puig, el 2,18 %; y Acerinox, el 1,57 %. Solaria ha ganado el 1,85 % como el valor más alcista, seguida de Telefónica (1,46 %) y Cellnex (1,41 %).

En el mercado de las materias primas, el oro retrocedía el 0,74 % y la onza se cotizaba sobre los 4.366 dólares, mientras que la plata bajaba el 4,23 %, hasta los 64,5 dólares por onza.

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El gas natural TTF, de referencia en Europa, repuntaba el 3,3 % y superaba los 82 euros por megavatio hora (MWh), con lo que continuaba en máximos desde 2023.

En el mercado de las divisas, el euro cedía el 0,07 % frente al dólar, hasta los 1,1626 dólares.

En el mercado cripto, el bitcóin bajaba el 1,55 % y se intercambiaba el filo de los 77.000 dólares. EFE

(foto) (vídeo)