La Bolsa española abre con un alza del 0,36 % pendiente del BCE y del precio del crudo

Madrid, 10 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con ganancias del 0,36 %, en una jornada en la que el precio del crudo se estabiliza en los 100 dólares y en la que se espera que el Banco Central Europeo (BCE) suba nuevamente los tipos de interés.
En la apertura de la sesión, el principal selectivo español, el IBEX 35, se sitúa en los 19.766,9 puntos, tras sumar ese 0,36 %. Las ganancias del año se elevan al 14,21 %.
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En otros mercados, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 0,72 %, hasta los 100,47 dólares el barril, tras encadenar cuatro sesiones consecutivas al alza ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio. EFE
(Foto)(Vídeo)
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