Junts dice que es evidente el "descontrol" del Gobierno tras los informes de Ceuta

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Madrid, 10 sep (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha señalado este jueves que tras la publicación de los documentos sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta es evidente el "descontrol absoluto" que existe en el Gobierno.

"El señor Sánchez no tiene control ni sobre las fronteras, ni sobre su Gobierno, ni sobre la seguridad del Estado español", ha afirmado en declaraciones a los periodistas en la Cámara baja.

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Ha agregado que en todo caso a Junts las fronteras que le interesan son las de Cataluña, que es un socio "fiable" para Europa y puede ser el punto de "estabilidad" que -ha dicho- "obviamente no es hoy el Estado español".

La portavoz de Junts ha añadido que por ello su grupo está pendiente de la votación de la delegación de competencias en materia de inmigración, que incluye control de fronteras, solicitada por su formación y que tendrá lugar en las próximas semanas en el Congreso.

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Preguntada por si cree que quien falló fue el Gobierno y si hubo avisos suficientes para entender la magnitud de lo que podría ocurrir, ha subrayado la importancia de que los ciudadanos perciban confianza por parte de los políticos.

La "descoordinación no solo dentro del Gobierno, sino dentro de las estructuras del Estado español" genera -ha dicho- todo menos esa confianza.

"A nosotros esto nos parece una más de este descontrol absoluto que hay en el Gobierno del Estado español, que es el mismo descontrol que hay en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y solo hace falta ir por las calles de Cataluña para ver que los que habían entrado como los garantes de la buena gestión son absolutamente lo contrario", ha agregado.

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Para Nogueras, el Gobierno socialista está demostrando su "absoluta incapacidad" en ambos ejecutivos. EFE

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