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Griezmann mete a Orlando en la pelea, triplete de Damiani y Lewandowski empata con Messi

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Chicago (EE.UU.), 9 ago (EFE).- El francés Antoine Griezmann firmó otro doblete en la MLS para lanzar a Orlando en plena zona de 'playoffs', en una jornada entre semana en la que el uruguayo Bruno Damiani anotó un triplete en Philadelphia y en la que el duelo entre el Inter Miami de Leo Messi y Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski acabó 1-1.

Griezmann dio vida a Orlando con un doblete clave para la victoria 3-2 conseguida en el campo del Atlanta United del técnico argentino Gerardo Martino.

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El francés, exdelantero del Atlético de Madrid, lleva seis goles en los últimos cuatro partidos jugados con el equipo de Florida.

En el Mercedes Benz Stadium, el galo igualó en el minuto 25 al rematar un centro raso de Joran Gerbet y, tras el 2-1 del colombiano Iván Angulo, selló su doblete al fulminar al meta en un mano a mano.

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Griezmann, de 35 años, anotó siete goles en sus primeros nueve partidos en la MLS.

El Orlando, que antes de su llegada estaba fuera de los puestos de postemporada, ocupa ahora la sexta plaza en el Este, con 31 puntos.

En el Soldier Field de Chicago, ante más de 63.000 espectadores, el Inter Miami y el Fire empataron 1-1 con goles de Lewandowski y del brasileño Casemiro.

Lewandowski firmó el golazo del 1-1 con una volea a los 10 minutos y Casemiro empató de cabeza en el 48 tras un saque de esquina colgado por Leo Messi.

Casemiro lleva tres goles con el Inter Miami, mientras que Lewandowski acumula siete con el Fire.

El Inter Miami es segundo en el Este, con 44 puntos, cinco más que el Fire, cuarto.

Entre los demás resultados, brilló en Philadelphia Bruno Damiani, que endosó un triplete al Cincinnati en el 5-0 de su equipo, en el que también se le anuló el posible póquer.

Damiani había anotado tres goles en esta temporada e igualó esa marca este miércoles ante Cincinnati.

El mexicano Daniel Ríos ilusionó al Montreal con un gol en la primera mitad, pero los canadienses fueron remontados por el Charlotte, mientras que el Toronto dio la sorpresa al remontar y tumbar al Nashville, dominador del Este de la MLS. EFE

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