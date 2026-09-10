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Fallece a los 77 años Cristóbal Colón, fundador de La Fageda

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Barcelona, 10 sep (EFE).- El fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, ha muerto a los 77 años, según ha confirmado la fundación este jueves en un comunicado.

Nacido en Zuera (Zaragoza) y psicólogo de formación, Colón fundó en 1982 La Fageda como cooperativa laboral con la voluntad de mejorar la vida de personas con enfermedad mental a través del trabajo y creando una empresa sin ánimo de lucro.

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La fundación es conocida por sus yogures, helados y mermeladas elaboradas en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Girona), y agrupa actualmente a más de 850 personas.

"Hoy es uno de los días más tristes de la historia de La Fageda", ha señalado la entidad, que ha decretado dos días de luto, en los que permanecerán cerrados el servicio de visitas y la granja cafetería de la plaza Mercat de Olot, y se suspenderá toda la actividad externa.

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La directora general de La Fageda, Sílvia Domènech, ha asegurado que Colón "deja una manera de hacer, de entender a las personas", mientras que el presidente del Patronato de La Fageda, Josep Maria Bonmatí, ha destacado la "huella profunda" que ha dejado en la organización.

En las próximas horas, La Fageda habilitará un libro de condolencias digital en su página web para que todas las personas que lo deseen puedan compartir un mensaje de despedida.

Colón dejó la presidencia y la dirección general del proyecto en marzo de 2024, cuando fue nombrado presidente de honor La Fageda; y en diciembre de 2025 fue nombrado académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores.

El año 2009, recibió la Creu de Sant Jordi en reconocimiento a su trayectoria, tal y como ha recordado el presidente de la Generalitat este mismo jueves en una publicación en la red social 'X'.

"Una persona que demostró que la inclusión y la dignidad también se construyen creando oportunidades. Con innovación y valores, ejemplo de la Cataluña que somos", ha añadido Illa.

La fundación ha explicado que Colón fundó La Fageda en Olot (Girona) con una convicción "tan sencilla como transformadora": toda persona tiene una dignidad inherente y merece disponer de oportunidades para construir una vida con sentido.

"Esta convicción le llevó a crear una empresa social sin ánimo de lucro que entendía el trabajo como una herramienta de dignificación, desarrollo personal y participación en la comunidad", ha señalado la entidad.

La Fageda partió de la iniciativa de un grupo de profesionales del Hospital Psiquiátrico de Salt (Girona), con el objetivo de cubrir el vacío asistencial de personas con discapacidad psíquica y con enfermedad mental en la Garrotxa.

Su actividad empezó en unos locales del ayuntamiento, y en un principio se dedicó a trabajos de jardinería; en 1984, con la colaboración de una entidad bancaria y la administración pública adquirió la finca agrícola Els Casals.

En 1992, ante las directrices de reducción de la producción lechera de la Política Agraria Común (PAC), se orientó hacia la producción de yogures, artículo que ha logrado una gran difusión y un gran volumen de ventas.

No fue hasta 2010 que inició la producción de helados en una planta en Badalona, ​​y en 2012, la de mermeladas.

Creada como cooperativa laboral, en 2015 modificó la estructura empresarial, que queda constituida por La Fageda Fundació, la cooperativa original (que pasó de ser laboral al régimen de consumo), y la Fundación Servicios Asistenciales Garrotxa (SAG), que desde 1997 concentra todo el servicio asistencial.

La fundación ha sido reconocida por la combinación de éxito empresarial e integración de personas con discapacidad con la placa Francesc Macià (1997) y el premio a la calidad de la Generalitat (2003), así como el premio ONCE a la solidaridad (2003) y el premio Empresario Social del Año en España de la Schwab Foundation de Ginebra (2005), entre otros.

En 2024, la Generalitat de Cataluña también condecoró este proyecto social con la Creu de Sant Jordi, 15 años más tarde de entregar el mismo reconocimiento a su ahora difunto fundador, Cristóbal Colón. EFE

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