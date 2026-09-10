El PP, tras frenar el TS la 'ley de nietos': "Hay que dejar de trabajar a la Justicia, esto no entra en el fondo"

10/09/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Congreso da luz verde a la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española, una iniciativa que podría beneficiar a unas 80.000 personas y que se debate y vota en plena tensión con Marruecos por la crisis de Ceuta y después del varapalo judicial a la denominada 'ley de nietos'. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que el Tribunal Supremo "está viendo" ahora con la llamada 'ley de nietos' lo que el Partido Popular ya "alertó" hace meses sobre la "alteración" del censo electoral. En cualquier caso, ha dicho que la decisión que han conocido "no entra en el fondo del asunto" y ha pedido "dejar trabajar a la Justicia".

Así se ha pronunciado en declaraciones en los pasillos del Congreso después de que el TS haya notificado este jueves los argumentos por los que el pasado martes acordó paralizar el derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', una disposición adicional de la ley de Memoria Democrática que concede la nacionalidad a descendientes de exiliados.

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En concreto, tras los recursos de Iustitia Europa y Vox, el Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente el voto para las personas que consiguieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos' para preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", ante la "magnitud" del aumento del censo.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha señalado que el PP lleva "muchos meses alertando de esta situación" y ha recordado que el Grupo Popular se opuso en la tramitación parlamentaria a la Ley de Memoria Democrática, "pero fundamentalmente a la parte que tenía que ver con esas nacionalizaciones".

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"VAMOS A VER QUÉ PASA"

Muñoz ha indicado que la instrucción que se aprobó después del Gobierno para ampliar la ley "alteraba muchas de las cuestiones que venían establecidas en la ley". "Alertamos de ello y nos dijeron de todo y ahora el Tribunal Supremo está viendo lo que nosotros llevamos alertando todo este tiempo", ha dicho.

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Dicho esto, la dirigente del PP ha pedido "dejar trabajar a la justicia" porque "esto no entra en el fondo del asunto". "Son unas primeras cautelares que no afectan a todos los nacionalizados, únicamente a los que se iban a registrar en el censo antes de que se tomara en vigor esa orden", ha dicho, para añadir que el PP va a ver "qué pasa".