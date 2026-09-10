El PP censura que Sánchez quiera invitar a Zapatero a hacer campaña y le acusa de "normalizar la corrupción"

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha calificado de "grave" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en vez de "censurar" al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quiera contar con él en campaña electoral. A su entender, supone "normalizar la corrupción".

Así se ha pronunciado después de que Sánchez defendiese la "presunción de inocencia" y el derecho a la "legítima defensa" de Zapatero y confirmase que seguirá contando con él en la próxima campaña para las elecciones generales del 2027. Además, en esa entrevista en TVE, puso en valor tanto la trayectoria como el legado" de Zapatero, que "es muy importante para el PSOE".

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En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Sémper ha admitido que le parece "grave" esa declaración de Sánchez, al que ha recordado que hace años hablaba de la "ejemplaridad pública".

"Y resulta que el presidente del Gobierno, con una facilidad pasmosa que a mí me llama mucho la atención, dice en público, en un medio de comunicación, en este caso la televisión pública, que le va a llamar a hacer campaña porque es ejemplar", ha criticado, para recordar que el expresidente "tenía sin declarar joyas" en una caja fuerte por importe de más de un millón de euros.

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Sémper ha criticado que el jefe del Ejecutivo, "lejos de censurarlo", vaya a llevar a Zapatero de campaña electoral. "La normalización de la corrupción, la naturalización de este tipo de comportamientos, es otro de los graves legados que va a dejar Pedro Sánchez y que también habrá que corregir", ha finalizado.