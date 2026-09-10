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Diputado de Sumar alerta que dar la final del Mundial de 2030 a Marruecos sería una "humillación" e insiste en vetarle

07/10/2025 El diputado de Sumar Nahuel González, con una camiseta de apoyo a Palestina durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
07/10/2025 El diputado de Sumar Nahuel González, con una camiseta de apoyo a Palestina durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El diputado de Sumar Nahuel González ha vuelto a reclamar que España rechace compartir con Marruecos la organización del próximo Mundial de fútbol previsto para 2023 y ha alertado de que fijar la final en el país magrebí sería una "humillación histórica".

Así lo ha indicado a través de un mensaje en la red social 'X' en referencia a las declaraciones del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Founzi Lekjaa, asegurando que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, que aún se está construyendo.

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"Estamos a un paso de una humillación histórica por parte de la FIFA, Trump y Marruecos", ha apostillado González, diputado por la cuota de IU dentro del grupo plurinacional, para insistir en que España no puede organizar este evento junto con un país "que no respeta los derechos humanos y utiliza a personas vulnerables (en alusión a la crisis migratoria en Ceuta)".

A principios de agosto, a los pocos días de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, Sumar registró una proposición no de ley para que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de apartar a Marruecos de la organización de este evento deportivo, una iniciativa que aún no se ha debatido.

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