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De la Fuente, Del Bosque y Casillas promueven "una conversación" para prevenir el suicidio

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Redacción Deportes, 10 sep (EFE).- El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente; el extécnico de La Roja Vicente del Bosque; y el exportero Iker Casillas, entre otros, se unen en una campaña por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este jueves, para "abrir una conversación importante" y dar "el primer paso para pedir ayuda".

"A veces, alguien que tenemos cerca está sufriendo mucho más de lo que podemos ver", empieza Del Bosque, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, el vídeo promocional de la iniciativa, promovida por la organización Open Mind, que se complementa con una guía "práctica y gratuita para acercar herramientas de prevención a distintos ámbitos de nuestra sociedad".

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"La prevención también empieza contigo", resume De la Fuente, recién proclamado campeón del mundo con La Roja en Estados Unidos, México y Canadá.

"Preguntar a alguien cómo está de verdad puede abrir una conversación importante", continúa Casillas, exjugador del Real Madrid y de la selección española. "Hablar de lo que nos pasa puede ser el primer paso para pedir ayuda", añade su excompañero en el conjunto blanco y en la selección Fernando Morientes.

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"Comprender. Detectar. Acompañar. Actuar" es el eslogan de la campaña, que pretende crear un "Círculo de Prevención" contra el suicidio. También participan en ella deportistas como la judoca paralímpica Marta Arce, el nadador artístico Dennis González, el piragüista adaptado Nico Adega o la banda de música Hombres G.

"Pedir ayuda también es una forma de cuidarse y de seguir hacia delante", concluye Iván Pernía, fundador y CEO de Open Mind. EFE

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