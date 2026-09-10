CSIF llevará la gestión de la crisis de Ceuta ante la Justicia y Europa por "dejación de funciones" del Estado

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El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha anunciado este jueves que el sindicato está preparando acciones jurídicas por la gestión de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado 30 de julio.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la ciudad autónoma, Borra ha admitido que no sabe "cómo ni en qué formato", pero pondrán en conocimiento de las autoridades judiciales "una dejación de funciones por parte del Estado" en relación con la crisis migratoria, que ha calificado de "invasión".

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Dichas acciones judiciales se centrarán en "actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal, administración responsable, tanto en España (incluido una queja formal ante el Defensor del Pueblo), así como ante la Comisión Europea", ha informado CSIF en un comunicado.

"EL ESTADO TIENE LAS COSTURAS AL AIRE"

Borra, que ha visitado algunos lugares claves de la crisis de Ceuta como la playa de El Trampolín o la antigua fábrica del guano, ha admitido sentirse "impresionado" por lo que ha visto, en relación con el trabajo de afiliados a su central "como policías locales, que además de doblar turnos tienen que hacer las tareas de casa que no se atreven a hacer sus parejas e hijos menores, como simplemente ir a comprar", ha señalado.

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Esto le ha dado pie a mostrar su "admiración por la entereza del pueblo de Ceuta, que tiene que convivir con una situación nada agradable, como es la de la invasión y alteración de la vida normal" de la ciudad.

Todo ello tras una crisis que "ha demostrado que el Estado tiene las costuras al aire". "En Sanidad, en Educación, en la seguridad, pero también en el mundo de la empresa privada. Las plantillas son tan limitadas, que al final lo que ocurre es que cuando hay trabajo de mas, se nota", ha subrayado.

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Por otro lado, ha confirmado que pondrán la situación en conocimiento de las autoridades europeas la semana que viene, cuando viajarán a Bruselas. "Además de reunirnos con embajadores y diplomáticos, vamos a recabar la solidaridad de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes con Ceuta. Esperemos que, también, haya presencia de eurodiputados en ese encuentro", ha explicado.

Finalmente, Borra ha avanzado que el gabinete de atención psicosocial de CSIF estará "a disposición de todos los afiliados de Ceuta", porque "el temor es a los trabajadores que ahora están en plena vorágine, pero en próximos meses es posible que haya bajas y gente cansada".

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